Nächster Kantersieg: ESV Wels zerlegt Offenhausen!

Der ESV Wels fertigte den Sportclub Offenhausen am Sonntag nach allen Regeln der Kunst mit 7:2 ab. Hamza Tanjo erzielte dabei einen Hattrick und avancierte zum Matchwinner.

2x Arsalah, 3x Tanjo - Wels dreht nach frühem Nackenschlag auf

Der ESV Wels geriet schon in der zweiten Minute in Rückstand, als Samuel Starzengruber das schnelle 1:0 für den SC Offenhausen erzielte. Muris Midzic trug sich in der 13. Spielminute in die Torschützenliste ein und erzielte den Ausgleich. Mustafa Arsalah stellte die Weichen für den ESV Wels auf Sieg, als er in Minute 33 nach einer schnönen Einzelaktion mit dem 2:1 zur Stelle war. Zur Pause behielt das Heimteam die Nase knapp vorn. In der 46. Minute brachte Anton Mandusic das Netz für den ESV Wels zum Zappeln. In Minute 65 folgte die nächste Hiobsbotschaft für die Gäste: Lukas Mayer musste nach einer Tätlichkeit vorzeitig vom Platz. Hamza Tanjo beseitigte mit seinen Toren (82./83.) die letzten Zweifel am Sieg des ESV Wels. Für das 2:5 von Offenhausen zeichnete Mario Lindinger verantwortlich (86.). Zwei schnelle Treffer von Tanjo (91.) und Arsalah (93.) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten des ESV Wels. Am Ende kam der ESV Wels gegen den Sportclub Offenhausen zu einem verdienten Sieg.

Beim ESV Wels präsentierte sich die Abwehr angesichts neun Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (19). Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der ESV Wels im Klassement nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist der SC Offenhausen auf Platz fünf abgerutscht.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am nächsten Samstag reist der ESV Wels zum ASK Blaue Elf Wels, zeitgleich empfängt Offenhausen den SV Europlan Pram.

1. Klasse Mitte-West: ESV Wels – Sportclub Offenhausen, 7:2 (2:1)

93 Mustafa Arsalah 7:2

91 Hamza Tanjo 6:2

86 Mario Lindinger 5:2

83 Hamza Tanjo 5:1

82 Hamza Tanjo 4:1

46 Anton Mandusic 3:1

33 Mustafa Arsalah 2:1

13 Muris Midzic 1:1

2 Samuel Starzengruber 0:1