Derbys haben ihre eigenen Gesetze: SV Pram fügt UFC PTA empfindliche erste Pleite hinzu!

Details Montag, 05. September 2022 23:09

Am gestrigen Sonntagnachmittag gastierte der UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt beim SV Pram. Derbystimmung war definitiv gegeben, etwa 300 Zuschauer hatten sich in der Streissenberger Arena in Pram eingefunden und erwarteten ein spannendes Aufeinandertreffen. In Anbetracht des Saisonstarts galten die Gäste als klarer Favorit, mussten aber gegen einen starken Gastgeber zum ersten Mal mit einer Niederlage vom Platz gehen.

Badalyan bringt Hausherren auf die Siegerstraße

Entgegen der Erwartungen begegneten sich die Teams zu Beginn der Partie auf Augenhöhe und der Underdog ging etwas überraschend früh in Führung. Nach Ballgewinn schalteten die Hausherren schnell, Amir Susic tankte sich auf dem Flügel durch und fand per Stangler Gevorg Badalyan, der das Spielgerät zur vielumjubelten Führung über die Linie drückte (13.). Etwa zehn Minuten später dann ein großer Rückschlag für die Hausherren: Gergö Nagy musste verletzt vom Platz - es fehlte somit eine zentrale Stütze im Spiel des SV, der fortan etwas ins Straucheln geriet, die Null aber bis zur Pause halten konnte.

Gebrauchter Tag für den UFC PTA

Knapp vier Minuten gespielt im zweiten Durchgang, geschah folgendes: UFC-PTA-Schlussmann Jonas Stieglbauer parierte einen Abschluss außerhalb des Strafraums mit der Hand, Schiedsrichter Slavomir Schlesinger zeigte ihm nur den gelben Karton und gab Freistoß. Peterskirchens Adam Nagy lenkte den von Tobias Wiesner getretenen Freistoß etwas unglücklich in die Maschen und verhalf den Hausherren zum 2:0 (49.). Vier Minuten später, bereits das K.O. für die Mate-Elf. Erneut war Badalyan nach einem Schnittstellenball auf und davon, blieb eiskalt vor dem Gehäuse und brachte den SV in ruhiges Fahrwasser. Die Gäste konnten sich von diesen Rückschlägen nicht mehr erholen und erzielten in der letzten Spielminute noch den Ehrentreffer. Florian Penninger setzte sich im Zentrum durch und verwertete eiskalt im 1-gegen-1 mit Pram-Keeper Wiesner.

Der SV Europlan Pram stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) beim Sportclub Offenhausen vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt die Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck.

Stimme zum Spiel

Stefan Wimmer (Sektionsleiter SV Pram):

„Wir sind hochzufrieden, dieses Spiel so gewonnen zu haben. Mentalität und Einstellung der Mannschaft war super. Wir hatten natürlich mit der Relegation letztes Jahr eine schwierige Zeit, sind aber jetzt sehr positiv gestartet und zeigen endlich das, was wir können. Die Mannschaft war auch super eingestellt von unserem Spielertrainer, der in den letzten Wochen sehr gut gearbeitet hat und jetzt den Lohn dafür bekommt. Unser Derby zu gewinnen, ist definitiv ein Highlight zum Saisonstart."

Die Besten: Thomas Brenneis (ZDM), Benjamin Galler (RV), Gevorg Badalyan (ST)

1. Klasse Mitte-West: SV Europlan Pram – UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt, 3:1 (1:0)

90 Florian Penninger 3:1

53 Gevorg Badalyan 3:0

49 Eigentor durch Adam Istvan Nagy 2:0

13 Gevorg Badalyan 1:0