Nach Rückstand: ESV Wels überrollt Union Meggenhofen und sichert sich Tabellenführung

Details Montag, 19. September 2022 16:00

Der ESV Wels stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog der U. Meggenhofen mit einem 5:1-Erfolg das Fell über die Ohren. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der ESV Wels wurde der Favoritenrolle gerecht.

Hausherren drehen nach Seitenwechsel auf

Michael Kirchberger war vor 120 Zuschauern mit der Führung für die Union Meggenhofen zur Stelle (16.). Den Freudenjubel der Gäste machte Muris Midzic zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (19.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Nach der Pause war es dann doch eine klare Angelegenheit, die Orascanin-Truppe zeigte sich mit der geballten Offensivpower der Welser überfordert und kassierte ein Gegentor nach dem anderen. Mustafa Arsalah machte in der 53. Minute das 2:1 des ESV Wels perfekt. Hamza Tanjo beförderte einige Minuten später das Leder zum 3:1 der Gastgeber über die Linie (69.). Marko Perac brachte den Spitzenreiter in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (73.). Midzic stellte schließlich in der 80. Minute den 5:1-Sieg für den ESV Wels sicher. Letztlich feierte der ESV Wels gegen die Union Meggenhofen nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Zahlen und Fakten

Die errungenen drei Zähler gingen für den ESV Wels einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des ESV Wels stets gesorgt, mehr Tore als der ESV Wels (27) markierte nämlich niemand in der 1. Klasse Mitte-West. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des ESV Wels. Der ESV Wels ist seit drei Spielen unbezwungen.

Bei der U. Meggenhofen präsentierte sich die Abwehr angesichts 15 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (12). Die Gäste finden sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die Lage von Meggenhofen bleibt angespannt. Gegen den ESV Wels musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Der ESV Wels stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) bei der Union VTA Rottenbach vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt die Union Meggenhofen den SV Europlan Pram.

1. Klasse Mitte-West: ESV Wels – Union Meggenhofen, 5:1 (1:1)

80 Muris Midzic 5:1

73 Marko Perac 4:1

69 Hamza Tanjo 3:1

53 Mustafa Arsalah 2:1

19 Muris Midzic 1:1

16 Michael Kirchberger 0:1