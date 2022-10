Allhaming/Weißkirchen 1b verteidigt die Tabellenführung

Details Montag, 03. Oktober 2022 20:51

Bei Allhaming/Weißkirchen 1b gab es für die Blaue Elf Wels nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 0:2. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Allh./Weißk. 1b löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Allhaming lässt Welsern keine Chance

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Mario Anton Payrleitner brach für die SPG Allhaming/Weißkirchen 1b den Bann und markierte in der 64. Minute die Führung. Für das 2:0 des Heimteams zeichnete Fabian Aigner verantwortlich (75.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen gewann der Spitzenreiter gegen die B.Elf Wels.

Zahlen und Fakten

Für Allhaming/Weißkirchen 1b gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von fünf Punkten aus vier Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Allh./Weißk. 1b konnte sich gegen den ASK Blaue Elf Wels auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. An der SPG Allhaming/Weißkirchen 1b gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst sechsmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 1. Klasse Mitte-West. Die Saisonbilanz von Allhaming/Weißkirchen 1b sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei fünf Siegen und zwei Unentschieden büßte Allh./Weißk. 1b lediglich eine Niederlage ein. Zuletzt lief es erfreulich für die SPG Allhaming/Weißkirchen 1b, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Die Blaue Elf Wels findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die Offensive der B.Elf Wels strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass der ASK Blaue Elf Wels bis jetzt erst elf Treffer erzielte. Zwei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Blaue Elf Wels bei. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam die B.Elf Wels auf insgesamt nur drei Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Allhaming/Weißkirchen 1b stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) bei der Union Meggenhofen vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der ASK Blaue Elf Wels die SPG Taufkirchen/Michaelnbach.

1. Klasse Mitte-West: SPG Allhaming/Weißkirchen 1b – ASK Blaue Elf Wels, 2:0 (0:0)

75 Fabian Aigner 2:0

64 Mario Anton Payrleitner 1:0