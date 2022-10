UFC PTA im freien Fall: Gaspoltshofen baut Ungeschlagen-Serie aus

Details Montag, 10. Oktober 2022 13:45

Bei Gaspoltshofen holte sich der UFC PTA eine 1:3-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich die Union Gaspoltshofen die Nase vorn.

Ausschluss bringt die Wende

Aldin Serdarevic brachte die Heimmannschaft in der zwölften Minute ins Hintertreffen. Wenig später sah Balazs Duba wegen wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte - die Gäste somit mit der Führung, fortan aber nurnoch zu zehnt. Für das erste Tor von Gaspoltshofen war Josef Jedinger verantwortlich, der in der 31. Minute das 1:1 besorgte. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. In der zweiten Hälfte ging es dann rasch Schlag auf Schlag und die Gastgeber entschieden die Partie binnen fünf Minuten für sich. Christian Bamminger stellte die Weichen für die Union Gaspoltshofen auf Sieg, als er in Minute 49 mit dem 2:1 zur Stelle war. Der UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt geriet deutlicher in Rückstand, als Gaspoltshofen durch Kevin Stögmüller auf 3:1 erhöhte (54.). Am Ende behielt die Union Gaspoltshofen gegen den UFC PTA die Oberhand.

Zahlen und Fakten

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Gaspoltshofen in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Die Angriffsreihe der Union Gaspoltshofen lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 21 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Mit zwölf gesammelten Zählern hat der UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt den siebten Platz im Klassement inne.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein. Während Gaspoltshofen mit zwölf Punkten in der Tabelle gut platziert ist, verliert der UFC PTA (zwölf Zähler) nach sechs Spielen ohne Sieg mächtig an Boden.

Die Union Gaspoltshofen stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) beim ESV Wels vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt den Sportclub Offenhausen.

1. Klasse Mitte-West: Union Gaspoltshofen – UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt, 3:1 (1:1)

54 Kevin Stögmüller 3:1

49 Christian Bamminger 2:1

31 Josef Jedinger 1:1

12 Aldin Serdarevic 0:1