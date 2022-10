Acht Tore, zwei Ausschlüsse: Pram und Kallham liefern sich völlig verrückten Schlagabtausch!

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 22:56

Das Spiel vom Samstag zwischen dem SV Pram und dem SV Kallham endete mit einem 4:4-Remis. Der SV Kallham zog sich gegen den SV Europlan Pram achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Dabei gab es nicht nur acht Tore zu bestaunen, in einer hitzigen Schlussphase sahen auch noch zwei Spieler der Hausherren die Ampelkarte und mussten vorzeitig vom Feld.

Beide Teams mit offenem Visier

Für das erste Tor sorgte Lukas Bichl. In der 22. Minute traf der Spieler des SV Pram ins Schwarze. Bevor es in die Pause ging, hatte Amir Susic noch das 2:0 des Gastgebers parat (40.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Balazs Czibere auf Seiten des SV Kallham das 1:2 (41.). Mit einem Tor Vorsprung für den SV Europlan Pram ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Gevorg Badalyan erhöhte für den SV Pram nach Wiederanpfiff prompt auf 3:1 (46.). Mit dem zweiten Treffer von Czibere rückte der SV Kallham wieder ein wenig an den SV Europlan Pram heran (48.). Tobias Wiesner versenkte die Kugel wiederum zum 4:2 für den SV Pram (53.). Christian Cosic war es, der in der 57. Minute das Spielgerät im Tor des SV Europlan Pram unterbrachte. Der SV Kallham brachte das Netz durch Gergö Olajos in Minute 86 für den Ausgleich zum Zappeln Zuvor sah Michael Stämpfl die gelb-rote Karte (76.) ehe Teamkamerade Alexander Kumpfmüller (88.) anschließend auch via Ampelkarte vorzeitig vom Platz musste. Dies tat aber nichts mehr zur Sache - am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich der SV Pram und der SV Kallham schließlich mit einem Remis.

Zahlen und Fakten

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel der SV Europlan Pram in der Tabelle auf Platz vier. Der SV Pram verbuchte insgesamt vier Siege, drei Remis und zwei Niederlagen. Der SV Europlan Pram ist seit vier Spielen unbezwungen.

Beim SV Kallham präsentierte sich die Abwehr angesichts 25 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (23). Ein Punkt reichte den Gästen, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun neun Punkten steht der SV Kallham auf Platz elf. Zwei Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der SV Kallham derzeit auf dem Konto. Drei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Der SV Kallham kann einfach nicht gewinnen.

Der SV Pram tritt am kommenden Sonntag beim ESV Wels an, der SV Kallham empfängt am selben Tag die Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck.

1. Klasse Mitte-West: SV Europlan Pram – SV Kallham, 4:4 (2:1)

86 Gergö Istvan Olajos 4:4

57 Christian Cosic 4:3

53 Tobias Wiesner 4:2

48 Balazs Czibere 3:2

46 Gevorg Badalyan 3:1

41 Balazs Czibere 2:1

40 Amir Susic 2:0

22 Lukas Bichl 1:0