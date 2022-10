Nackenschlag für Meggenhofen: Celep-Dreierpack bei Gallspach-Gala!

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 20:03

Für die Union Meggenhofen gab es in der Partie gegen den Gallspacher SK 1932, an deren Ende eine 2:5-Niederlage stand, nichts zu holen. Die Gäste ebneten dabei früh den Weg und führten zur Pause breits mit 3:0. Zum Mann des Spiels avancierte Kürsat Celep, der einen Dreierpack erzielte.

Eiskalte Gäste lassen Meggenhofen keine Chance

In der zwölften Minute bejubelte der Gallspacher SK vor etwa 120 Zuschauern einen Treffer – neuer Spielstand: 1:0, verantwortlich dafür war Kürsat Celep. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Nikola Georgiev die Führung des Gasts aus. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Celep noch das 3:0 (44.). Zur Halbzeit blickte der Gallspacher SK auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. In der 61. Minute brachte Stefan Huemer den Ball im Netz von Gallspach unter. Das 4:1 für den Gallspacher SK 1932 stellte Georgiev sicher. In der 71. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Für das 5:1 sorgte der Gallspacher SK in Minute 81 - Celep rundete eine ohnehin schon starke Leistung mit seinem dritten Tagestreffer ab. Kurz vor Schluss traf Jakob Berghammer für die U. Meggenhofen (92.). Letzten Endes holte Gallspach gegen die Gastgeber drei Zähler.

Zahlen und Fakten

Bei Meggenhofen präsentierte sich die Abwehr angesichts 25 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (21). Die Union Meggenhofen findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Die U. Meggenhofen verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und fünf Niederlagen.

Der Gallspacher SK 1932 muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der Gallspacher SK in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. In dieser Saison sammelte Gallspach bisher fünf Siege und kassierte fünf Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für den Gallspacher SK 1932, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Während Meggenhofen am kommenden Mittwoch die Union Gaspoltshofen empfängt, bekommt es der Gallspacher SK am selben Tag mit dem ASK Blaue Elf Wels zu tun.

1. Klasse Mitte-West: Union Meggenhofen – Gallspacher SK 1932, 2:5 (0:3)

92 Jakob Berghammer 2:5

81 Kuersat Celep 1:5

71 Nikola Georgiev 1:4

61 Stefan Huemer 1:3

44 Kuersat Celep 0:3

42 Nikola Georgiev 0:2

12 Kuersat Celep 0:1