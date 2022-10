UFC PTA freut sich über Rückkehrer und entführt dank Last-Minute-Treffer Punkt aus Wels

Details Montag, 24. Oktober 2022 19:53

Langsam wird die Personalsituation beim UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt wieder besser: Mit Bela Koplarovics, Florian Penninger und Balazs Duba kehrten im gestrigen Gastspiel beim ASK Blaue Elf Wels gleich drei Leistungsträger zurück - zwei davon durften gleich von Beginn ran. Penninger, zum Schluss eingewechselt, gelang es am Ende sogar den wichtigen Treffer zum 2:2 zu erzielen.

Koplarovics trifft bei Comeback

Das Team von Peter Mate fand sich von Beginn an gut zurecht. Gleich in der zwanzigsten Spielminute zeichnete sich Koplarovics nach einer Hereingabe von der rechten Seite für das 1:0 aus Sicht der Gäste verantwortlich. Man misste es in den Folgeminuten, die Euphorie zu nutzen und nachzulegen, sodass die unter Zugzwang stehenden Messestädter sich wieder aufrappeln konnten. Emanuil Metodiev war es, der in der 26. Spielminute ebenso mit einem Kopfball auf 1:1 stellte. Dieser Stand hielt bis zur Pause, vorerst war die Partie noch ziemlich offen.

Joker-Duo schockt Wels in letzter Minute

Ähnlich wie in Durchgang eins, verpassten die Gäste einmal mehr in einer spannenden Schlussphase die Führung. Ein Abschluss von Koplarovics touchierte in Minute 70 den Querbalken, ehe es wenig später das Team von Andreas Werth besser machte. Daniel Knezevic verwertete nach einem Zuspiel vom Flügel eiskalt und sorgte für das 2:1 der Blauen Elf. Die Gäste protestierten, man habe beim Zuspiel eine Abseitsstellung gesehen - der Treffer zählte aber. Kurz vor Schluss durfte Penninger nochmal ran und zeigte direkt, wie wichtig er für den UFC ist. Nach starker Vorarbeit vom ebenso eingewechselten Youngstar Antonio Mikulic drückte der Peterskirchner Angreifer die Kugel zum vielumjubelten Ausgleich über die Linie (89.). In der Nachspielzeit hätte Penninger sein Comeback sogar noch schöner gestalten können, hatte aber Pech: Nach einem langen Ball starteten er und Julian Spitzlinger durch, letzterer aus dem Abseits. Penninger ging aber zum Ball und schob ein zum Führungstreffer, der wohl fälschlicherweise vom Schiedsrichtergespann aberkannt wurde.

Die Blaue Elf Wels ist am Mittwoch auf Stippvisite beim Gallspacher SK 1932. Am Sonntag empfängt der UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt die Union Meggenhofen.

Stimme zum Spiel

Manuel Pögl (Sportlicher Leiter UFC PTA):

„Nach so einer Negativserie war es wichtig, dass wir wiedermal einen Punkt geholt haben. Viel wichtiger ist aber, dass Bela Koplarovics und Flo Penninger wieder spielen können und mit Toni Mikulic wieder viel Wind in die Partie kam. Es wäre aber auch ein Sieg möglich gewesen."

Die Besten: Bela Koplarovics (ST), Antonio Mikulic (LM), Florian Penninger (RM)

1. Klasse Mitte-West: ASK Blaue Elf Wels – UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt, 2:2 (1:1)

89 Florian Penninger 2:2

76 Daniel Knezevic 2:1

26 Emanuil Metodiev 1:1

20 Bela Koplarovics 0:1