ESV Wels schießt sich für großes Finale warm und fügt Haag/Hausruck nächste Pleite hinzu

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 23:18

Mit 0:4 verlor die Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck am vergangenen Samstag deutlich gegen den ESV Wels. Die Überraschung blieb aus: Gegen den ESV Wels kassierte Haag/Hausruck eine deutliche Niederlage. In der nächsten Woche steigt dann das große Finale der Herbstrunde, da treffen die Messestädter vor heimischer Kulisse auf die Union Allhaming/Weißkirchen 1b – der Gewinner darf sich zum Winterkönig krönen.

Midzic trifft doppelt

Anton Mandusic war es, der vor knapp 100 Zuschauern in der zehnten Minute nach Vorarbeit von Muris Midzic das 1:0 für den ESV Wels besorgte. Midzic selbst besorgte wenig später per Elfmeter das 2:0 (20.). In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den ESV Wels. Mit dem 3:0 von Midzic für den ESV Wels war das Spiel eigentlich schon entschieden (60.). Mustafa Arsalah stellte schließlich in der 85. Minute den 4:0-Sieg für den ESV Wels sicher. Letzten Endes ging der ESV Wels im Duell mit Haag a.H. als Sieger hervor.

Zahlen und Fakten

Trotz der Niederlage fiel die Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 13. Insbesondere an vorderster Front liegt beim Gastgeber das Problem. Erst 13 Treffer markierte Haag/Hausruck – kein Team der 1. Klasse Mitte-West ist schlechter. Nun musste sich Haag a.H. schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Der ESV Wels konnte sich gegen Haag/Hausruck auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Erfolgsgarant des ESV Wels ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 44 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die Saison des ESV Wels verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der ESV Wels nun schon acht Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte. In den letzten fünf Partien rief der ESV Wels konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Haag a.H. stellt sich am Samstag (14:00 Uhr) beim SV Europlan Pram vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der ESV Wels die SPG Allhaming/Weißkirchen 1b.

1. Klasse Mitte-West: Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck – ESV Wels, 0:4 (0:2)

85 Mustafa Arsalah 0:4

60 Muris Midzic 0:3

20 Muris Midzic 0:2

10 Anton Mandusic 0:1