Vor einem Jahr noch Schlusslicht: ESV Wels entscheidet Hinrunden-Finale für sich und freut sich über Herbstmeistertitel!

Details Montag, 07. November 2022 13:53

Die große Überaschungsmannschaft in der 1. Klasse Mitte-West hat es geschafft: Der ESV Wels triumphierte im gestrigen Saisonfinale gegen die SPG Allhaming/Weißkirchen 1b und krönte sich somit zum Herbstmeister. Die Schützlinge von Gerhard Mittermayr haben eine rasante, bemerkenswerte Entwicklung hingelegt, vor exakt einem Jahr stand man noch mit dem Rücken zur Wand, beendete die Hinrunde als Tabellenletzter und entwich im folgenden Frühjahr nur knapp der Relegation um den Abstieg in die 2. Klasse.

Spitzenspiel auf Augenhöhe

Etwa 400 Zuschauer hatten sich am Sportplatz des ESV Wels versammelt und erwarteten ein heißes Prestigeduell, welches seinen Erwartungen durchaus gerecht wurde. Die Teams begegneten sich auf Augenhöhe, lieferten sowohl spielerisch, als auch kämpferisch eine starke Leistung ab und die Tore fielen auch. Nach einem langen Ball in Minute 18 hatte Allhaming-Keeper Patrick Blaimschein alle Hände voll zu tun, parierte zwei Mal, war beim dritten Versuch von Mustafa Arsalah aber machtlos. Die Reaktion der Spiesberger-Elf folgte aber relativ prompt: Ein Welser Innenverteidiger verschätzte sich bei einem weiten Ball, dies wusste Ahmad Alahmad eiskalt zu nutzen und stellte mit einem tollen Abschluss auf 1:1 (21.). Dies tat dem Spielverlauf sichtlich gut, es entwickelte sich ein spannendes, schnelles Fußballspiel mit leichten spielerischen Vorteilen seitens der Messestädter. Kurz vor der Pause konnten die Hausherren einmal mehr aus der leichten Überlegenheit Kapital schlagen. Nach Foul an Arsalah im Strafraum verwertete Muris Midzic vom Punkt (44.) und besorgte den Gastgebern eine knappe Pausenführung.

Wels macht hinten dicht

Nun galt es für beide Teams nochmal die Kräfte zu bündeln und alles in die letzten 45 Minuten der Hinrunde zu werfen. Die Spielanlage bei den Welsern änderte sich ein bisschen, man fokussierte sich vorwiegend auf die Defensive, versuchte mit Nadelstichen Akzente zu setzen. Die SPG zeigte sich dementsprechend etwas offensiver-ausgerichtet, verbuchte mehr Ballbesitz, haderte aber im Offensivspiel mit der Durchschlagskraft und hatte nicht die zündenden Ideen parat, um den Defensivverbund der Hausherren aus der Reserve zu locken. In der 68. Spielminute verfehlte man um wenige Zentimeter den Ausgleich, als der eingewechselte Jan Wartinger nach einer Ecke seinen Kopfball knapp neben das Tor setzte. Letztendlich brachte der ESV Wels die errungene Führung solide über die Zeit, nach Ablauf der 90 Minuten war es amtlich: Der ESV Wels ist Herbstmeister der 1. Klasse Mitte-West.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 19.03.2023 empfängt der ESV Wels dann im nächsten Spiel die SPG Taufkirchen/Michaelnbach, während die SPG Allhaming/Weißkirchen 1b am gleichen Tag beim SV Europlan Pram antritt.

Stimme zum Spiel

Gerhard Mittermayr (Trainer ESV Wels):

„Ich bin natürlich sehr glücklich über den Herbstmeistertitel, vor einem Jahr waren wir noch auf dem letzten Platz – das war für den Verein eine ganz schwierige Situation. Ich muss meinem Trainerteam und allen anderen danken, dass wir jetzt soweit kommen konnten und auf dem ersten Rang überwintern können. Die ganze Mannschaft ist als Team aufgetreten, sie haben miteinander von der ersten bis zur letzten Minute gekämpft, so wie es sein soll."

Die Besten: Pauschallob

1. Klasse Mitte-West: ESV Wels – SPG Allhaming/Weißkirchen 1b, 2:1 (2:1)

44 Muris Midzic 2:1

21 Ahmad Alahmad 1:1

18 Mustafa Arsalah 1:0