Verschossener Elfmeter, drei Mal Aluminium: Ereignisreiches Remis zwischen Gallspacher SK und Kallham!

Details Montag, 20. März 2023 19:59

Am gestrigen Sonntagnachmittag gastierte der Gallspacher SK beim SV Kallham. Die Gäste galten dabei als klarer Favorit, wurden ihren Erwartungen aber nicht ganz gerecht und mussten sich am Ende mit einem torlosen Remis begnügen. Dennoch sahen die Zuseher ein ereignisreiches Match mit zahlreichen Chancen und einem parierten Elfmeter. Im Hinspiel hatten die Gallspacher noch klar die Nase vorn, feierte man am ersten Spieltag einen souveränen 2:0-Sieg vor heimischer Kulisse.

Elfmeterkiller Eigner hält Gäste im Spiel

Gästecoach Ilir Saliu konnte zufrieden sein mit der Leistung seiner Mannschaft in der Anfangsphase der Partie: Sein Team zeigte sich enorm engagiert, übernahm Initiative und Kommando und erspielte sich Chance um Chance. Lediglich das nötige Quäntchen Glück im Abschluss fehlte in dieser Periode des Spiels, nach wenigen Spielminuten verzeichnete man den ersten guten Abschluss, der am Aluminium landete. Mit fortschreitender Spieldauer fanden aber auch die Hausherren besser in die Partie und hatten auch die große Chance vom Elfmeterpunkt in Führung zu gehen, Gallspach-Keeper Mathias Eigner parierte den Strafstoß von Gergö Olajos aber stark. Es war zwar ein munteres Hin und Her, Tore fielen bis zur Pause aber nicht.

Mannschaften hadern mit Chancenverwertung

Ähnlich wie im ersten Durchgang waren es zu Beginn der zweiten Hälfte die Gäste, die spielerisch überzeugen konnten und mehr vom Spiel hatten. Was die Chancenverwertung betraf, änderte sich zum Leidwesen der Gallspacher aber ebenso wenig, ein weiteres Mal scheiterte Kapitän Kürsat Celep am Querbalken, und auch aus knapp zwei Metern brachten die Gäste die Kugel zum Entsetzen der Zuseher nicht im Tor unter. In der Schlussphase verließen den Tabellendritten die Kräfte wieder und die Kallhamer waren am Zug. Auch Mehmet Görü hatte an diesem Tag Pech, weil ein Abschluss von ihm nur die Latte touchierte. Am Ende wurden weder die Kontrahenten, noch die Zuseher zufriedengestellt, trotz zahlreicher Höhepunkte endete die Partie torlos.

Stimme zum Spiel

Ilir Saliu (Trainer Gallspacher SK):

„Im Endeffekt war es ein gerechtes Unentschieden. Es wäre in diesem Fall schade gewesen, wenn eine Mannschaft am Ende mit leeren Händen dagestanden wäre. Es war ein gutes Spiel, obwohl die Platzverhältnisse sehr schlecht waren, das erste Spiel ist immer schwierig. Ich bin zufrieden mit dem Punkt, jetzt müssen wir nächste Woche weiterkämpfen.“

Die Besten: Mathias Eigner (TW), Paul Straßl (ZDM)

