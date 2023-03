Nach 0:2-Rückstand: Tabellenführer ESV Wels lässt Muskeln spielen

Details Montag, 20. März 2023 20:08

Der ESV Wels und die SPG Taufkirchen/Michaelnbach lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Taufkirchen/Michaelnbach war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Das Hinspiel hatten die Gäste für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 4:2.

Wels dreht nach Barta-Doppelpack auf

Das 1:0 durch Tamas Barta in der 27. Minute brachte Taufk./Michaelnb. vermeintlich auf die Siegerstraße. Die SPG Taufkirchen/Michaelnbach versenkte wenig später die Kugel in der 30. Minute zum 2:0 - wieder zeichnete sich Barta dafür verantwortlich. Muris Midzic verkürzte für den ESV Wels später in der 38. Minute auf 1:2. Armin Smajlovic glich nur wenig später für den Ligaprimus aus (43.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Der ESV Wels witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:2 ein (74.). Es sprach beinahe alles dafür, dass er das Match gewinnen würde. Doch am Ende gab Taufkirchen/Michaelnbach die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage.

Zahlen und Fakten

Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des ESV Wels stets gesorgt, mehr Tore als der Gastgeber (49) markierte nämlich niemand in der 1. Klasse Mitte-West. Die bisherige Spielzeit des ESV Wels ist weiter von Erfolg gekrönt. Der ESV Wels verbuchte insgesamt zehn Siege und ein Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen. Zuletzt lief es erfreulich für den ESV Wels, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Taufk./Michaelnb. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann bekommt die SPG Taufkirchen/Michaelnbach die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den ESV Wels gerät man immer weiter in die Bredouille. Drei Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat Taufkirchen/Michaelnbach derzeit auf dem Konto. Die sportliche Misere – in den letzten zehn Spielen gelang Taufk./Michaelnb. kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt die SPG Taufkirchen/Michaelnbach nur auf Rang zwölf.

Am nächsten Sonntag reist der ESV Wels zum Gallspacher SK 1932, zeitgleich empfängt Taufkirchen/Michaelnbach den SV Europlan Pram.

1. Klasse Mitte-West: ESV Wels – SPG Taufkirchen/Michaelnbach, 3:2 (2:2)

74 Aleksandar Mijatovic 3:2

43 Armin Smajlovic 2:2

38 Muris Midzic 1:2

30 Gabor Tamas Barta 0:2

27 Gabor Tamas Barta 0:1

