Doppelpack in letzter Minute geschnürt! SV Pram dank Wiesner voll im Geschäft

Details Montag, 03. April 2023 22:41

Ein Tor machte den Unterschied – der SV Pram siegte mit 2:1 gegen den Gallspacher SK. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Gallspach hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 3:2-Erfolg gefeiert.

Hausherren gelingt Lucky-Punch

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SV Europlan Pram bereits in Front. Tobias Wiesner markierte in der vierten Minute nach Vorarbeit von Esmir Besic die Führung. Ohne dass sich am Stand nach diesem Blitzstart noch etwas tat, schickte der Schiedsrichter die Akteure in die Pause. Auch die zweite Hälfte hatte vorerst nicht sonderlich viel zu bieten, ehe sich die Ereignisse in den Schlussminuten überschlugen. In der 88. Minute erzielte Sefa Ceylan aus kurzer Distanz das 1:1 für den Gallspacher SK 1932. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Wiesner für einen weiteren Treffer sorgte (91.). Letzten Endes holte der SV Pram gegen den Gallspacher SK drei Zähler.

Zahlen und Fakten

Trotz der drei Zähler machte der SV Europlan Pram im Klassement keinen Boden gut. Das Heimteam verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und vier Niederlagen.

In der Tabelle liegt Gallspach nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang. Neun Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für den SV Pram ist der UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt (Samstag, 16:30 Uhr). Der Gallspacher SK 1932 misst sich am selben Tag mit der Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck (17:30 Uhr).

1. Klasse Mitte-West: SV Europlan Pram – Gallspacher SK 1932, 2:1 (1:0)

91 Tobias Wiesner 2:1

88 Sefa Ceylan 1:1

4 Tobias Wiesner 1:0

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei