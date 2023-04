Union Meggenhofen zwingt Ließ-Elf in die Knie

Details Freitag, 07. April 2023 10:29

In der 1. Klasse Mitte-West wurde der 17. Spieltag bereits am Gründonnerstag mit der Begegnung zwischen der Union Meggenhofen und der Union Buchkirchen eröffnet. Im Duell zwischen dem Sechstplatzierten und dem Tabellenzehnten ging es vor allem für die Gäste um wichtige Punkte, zumal die Mannen von Trainer Jürgen Ließ nur knapp über dem "Strich" stehen. Die Buchkirchener lieferten eine ordentliche Performance ab, nach einer 2:4-Heimpleite im Hinspiel mussten sich Kapitän Stipo Sipura und Co. aber auch im Autobahnstadion mit 1:2 gescchlagen geben und nach der achten Saisonniederlage die Heimreise mit leeren Händen antreten. Die Heimelf von Coach Almir Orascanin hingegen fand vier Tage nach einer Niederlage in Rottenbach wieder in die Spur und feierte im vierten Rückrundenspiel den bereits dritten Sieg.

Orascanin-Elf mit komfortabler 2:0-Führung

Noch nicht alle 200 Besucher hatten ihre Plätze eingenomen, als die heimischen Fans zum ersten Mal an diesem Abend jubeln durften. Nach einer Balleroberung und einem tiefen Pass von Maximilian Lehner war Jakob Berghammer auf und davon, das 21-jährige Eigengewächs bewahrte vor dem Gehäuse der Gäste die Ruhe und verwertete die erste Meggenhofener Chance. Nach dem Blitzstart der Rot-Weißen bekamen die Zuschauer ein ausgeglichenes und umkämpftes Match zu sehen, in dem es munter hin und her ging. Nach einer halben Stunde schlug die Orascanin-Elf erneut zu, als ein Buchkirchener Verteidiger sich nach einem hohen Ball verschätzte und das Leder genau in den Lauf von Mark Fekete köpfte, der neue Legionär aus Ungarn gab Gästegoalie Paul Silber das Nachsehen und stellte auf 2:0. Die Meggenhofener hätten den Sack schon vor der Pause zumachen können, Buchkirchens starker Schlussmann machte nach Eckbällen jedoch zwei dicke Chancen der Heimischen zunichte.

Neuerwerbung bringt Gäste zurück ins Spiel

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Ullmann intensivierten die Gäste ihre Offensivbemühungen, waren in Halbzeit zwei über weite Strecken optisch überlegen und verzeichneten mehr Ballbesitz. Auch nach der Pause bekamen die Zuschauer eine flotte und interessante Partie zu sehen, in der die Heimischen gut dagegenhielten, nicht allzu viel zuließen und zudem auf Konter lauerten. Nach 70 Minuten wurde das Match aber wieder heiß, als die Gäste auf der rechten Seite einen Angriff starteten, Kaan Ekmekci nach einer Flanke Buchkirchens Andreas Lehner anköpfte, ehe der 24-Jährige, der in der Winterpause aus Deutschland nach Buchkirchen gewechselt war, im zweiten Versuch die Kugel versenkte. Nach dem Anschlusstreffer war die Ließ-Elf um den Ausgleich bemüht, klare Chancen konnten die Buchkirchener aber keine kreieren. Die Hausherren hingegen fanden den einen oder anderen Matchball vor, Buchkrichens bärenstarker Keeper Silber entschärfte aber zwei Kopfbälle von Michael Kirchberger. Kurz vor Schluss hielten die heimischen Fans den Atem an, Meggenhofen-Schlussmann Tobias Schiller, Neuerwerbung aus Rüstorf, machte jedoch einen brandgefährlichen Freistoß der Gäste unschädlich und hielt den 2:1-Sieg der Orascanin-Elf fest.

Almir Orascanin, Trainer Union Meggenhofen:

"Es war ein interessantes und umkämpftes Match, dass wir aufgrund der klareren Chancen verdient gewonnen haben. Wir hätten das Spiel frühzeitig entscheiden können, sind aber des Öfteren am tollen Buchkirchener Torwart gescheitert. Obwohl wir am vergangenen Wochenende das Match in Rottenbach verschlafen haben, sind wir im Frühjahr ausgezeichnet unterwegs und freuen uns über den bereits dritten Rückrundensieg".

