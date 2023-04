Später Lucky-Punch: SV Kallham wacht erst nach dem Rückstand auf

Details Montag, 10. April 2023 22:14

Das Spiel vom Samstag zwischen dem ASK Blaue Elf Wels und dem SV DSV Road Kallham endete mit einem 2:2-Remis. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Im Hinspiel hatte der SV Kallham die Blaue Elf Wels mit einem beeindruckenden 4:0 vom Feld gefegt.

Wolfesberger wird zum Last-Minute-Hero

Für das erste Tor sorgte Emanuil Metodiev. In der 22. Minute traf der Spieler der B.Elf Wels per Elfmeter ins Schwarze. In der 23. Minute brachte Igor Gerusi das Netz für die Gastgeber zum Zappeln. Die Hintermannschaft des SV DSV Road Kallham ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Michael Briglauer war es, der in der 50. Minute das Spielgerät im Tor des ASK Blaue Elf Wels unterbrachte. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Marcel Wolfesberger für einen Treffer sorgte (91.). Alles sprach für einen Sieg der Blaue Elf Wels, doch am Ende wurde das Aufbäumen des SV Kallham noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Zahlen und Fakten

Zuletzt war bei der B.Elf Wels der Wurm drin. In den letzten fünf Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der SV DSV Road Kallham auf insgesamt nur fünf Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Mit diesem Unentschieden verpasste die Blaue Elf Wels die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. In der Tabelle verbesserte sich der ASK Blaue Elf Wels trotzdem und steht nun auf Rang zehn. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Am kommenden Sonntag trifft die B.Elf Wels auf den ESV Wels, der SV Kallham spielt am selben Tag gegen die Union Meggenhofen.

1. Klasse Mitte-West: ASK Blaue Elf Wels – SV DSV Road Kallham, 2:2 (2:0)

91 Marcel Wolfesberger 2:2

50 Michael Briglauer 2:1

23 Igor Gerusi 2:0

22 Emanuil Metodiev 1:0

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei