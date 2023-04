Ausgleich in letzter Minute: Union Haag vergibt Chance auf Befreiungsschlag

Details Montag, 24. April 2023 22:50

Die Union Haag am Hausruck konnte in der Rückrunde bereits das eine oder andere Ausrufezeichen im Abstiegskampf setzen, ringte man dem Zweitplatzierten Allhaming/Weißkirchen ein Remis ab und holte drei Punkte gegen den UFC PTA. Der gestrige Gegner der Hausruckviertler war der SC Offenhausen, der bislang eine grundsolide Saison spielt und im Mittelfeld der Tabelle rangiert. In einem außerordentlichen Kampf über mehr als 90 Minuten fand sich kein Sieger, trotz zahlreicher Tore trennten sich die Kontrahenten Remis.

Offenhausen gelingt wichtiger Ausgleich

Die Teams gingen von Beginn an mit offenem Visier an den Start, sodass es nicht lange dauerte, bis beide Truppen die ersten Chancen vorfanden. Vorerst scheiterte man aber entweder am eigenen Unvermögen, oder es fehlte das nötige Quäntchen Glück im Abschluss. Kurz vor der Pause ging es dann Schlag auf Schlag, der Underdog schlug zuerst zu. Senahid Bekanovic zeichnete für die Führung des Underdogs verantwortlich, die Hausherren reklamierten ein Torwartfoul, Schiedsrichter Toma Bebic entschied jedoch auf Tor (38.). Mund abputzen, weitermachen - unter diesem Motto stand der Ausgleichstreffer, den Kevin Kumpl nur vier Minuten später mit einem schönen Solo besorgte und somit für Gleichstand zum Pausenpfiff sorgte.

Torfabriken kommen ins Rollen

Die Haager kamen motiviert aus der Kabine und gingen wenige Minuten nach dem Seitenwechsel auch schon in Führung. Nach einem der zahlreichen Angriffe über die Flügel kam erneut Bekanovic zum Abschluss und blieb auch diesmal eiskalt (52.). Auch diesmal, ähnliches Bild: Eine durch den Gegentreffer angespornte Offenhausener Truppe hatte die adäquate Antwort parat. Nach einem schönen Spielzug wurde Bernd Wiesinger an der Strafraumgrenze freigespielt und vollstreckte staubtrocken zum erneuten Ausgleich (57.). Die Hausherren hatten immer wieder Probleme mit den schnell-vorgetragenen Angriffen über die Seite, so auch in Minute 69, als Gerold Jedinger nach einem dieser Spielzüge zum Abschluss kam und die Petershofer-Truppe zum dritten Mal an diesem Tag in Führung brachte. Der Lucky-Punch sollte den Heimischen jedoch noch gelingen, in einer Drangphase in den Schlussminuten traf Niklas Würdinger nach einem Eckball (94.).

Samstag, den 29.04.2023 tritt der SC Offenhausen bei der SPG Allhaming/Weißkirchen 1b an (16:30 Uhr), einen Tag später (16:30 Uhr) muss die Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck ihre Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen den ASK Blaue Elf Wels erledigen.

Stimme zum Spiel

Manuel Wiesinger (Sektionsleiter & Sportchef SC Offenhausen):

„Im Großen und Ganzen war es ein gerechtes Unentschieden. Für Haag geht es aufgrund der Tabellensituation um einiges, sie haben hart gekämpft und sehr körperbetont gespielt. Das Remis geht daher in Ordnung."

Die Besten: Bernd Wiesinger (ZOM), Kevin Kumpl (LF)

1. Klasse Mitte-West: Sportclub Offenhausen – Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck, 3:3 (1:1)

94 Niklas Würdinger 3:3

69 Gerold Jedinger 2:3

57 Bernd Wiesinger 2:2

52 Senahid Bekanovic 1:2

42 Kevin Kumpl 1:1

38 Senahid Bekanovic 0:1

