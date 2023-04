Gaspoltshofen rupft Buchkirchen

Details Montag, 24. April 2023 22:51

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Gaspoltshofen und die Union Buchkirchen mit dem Endstand von 7:0. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Die Union Gaspoltshofen wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel war mit 3:1 zugunsten der Heimmannschaft ausgegangen.

Torfestival nimmt kein Ende

Gaspoltshofen erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Josef Jedinger traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Emanuel Altenhofer trug sich in der 18. Spielminute in die Torschützenliste ein. In der 19. Minute schoss Gaspoltshofen das letzte Tor dieser turbulenten Startphase - diesmal war Kevin Stögmüller zur Stelle. Die Union Buchkirchen rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause. Paul Klinger (67.), Jedinger (70.) und Christian Bamminger (81.) schraubten das Ergebnis weiter auf 6:0 in die Höhe. Auch in der Nachspielzeit kannte die Union Gaspoltshofen keine Gnade. Michael Furtner markierte den siebten Treffer (91.). Am Ende fuhr die Union Gaspoltshofen einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Gaspoltshofen bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Buchkirchen in Grund und Boden spielte.

Zahlen und Fakten

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Gaspoltshofen aus und brachte eine Verbesserung auf Platz fünf ein. Die Union Gaspoltshofen präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 42 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Gaspoltshofen. Acht Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat die Union Gaspoltshofen derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über die Union Buchkirchen ist Gaspoltshofen weiter im Aufwind.

48 Gegentreffer musste Buchkirchen im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Die Abwehrprobleme der Gäste bleiben akut, sodass die Union Buchkirchen weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die Offensive von Buchkirchen strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass die Union Buchkirchen bis jetzt erst 28 Treffer erzielte. Buchkirchen verbuchte insgesamt vier Siege, fünf Remis und neun Niederlagen. Die Lage der Union Buchkirchen bleibt angespannt. Gegen die Union Gaspoltshofen musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Gaspoltshofen tritt kommenden Sonntag, um 17:00 Uhr, beim Gallspacher SK 1932 an. Bereits einen Tag vorher reist Buchkirchen zum SV DSV Road Kallham.

1. Klasse Mitte-West: Union Gaspoltshofen – Union Buchkirchen, 7:0 (3:0)

91 Michael Furtner 7:0

81 Christian Bamminger 6:0

70 Josef Jedinger 5:0

67 Paul Klinger 4:0

19 Kevin Stögmüller 3:0

18 Emanuel Altenhofer 2:0

6 Josef Jedinger 1:0

