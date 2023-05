SC Offenhausen seit fünf Spielen ohne Sieg - Taufkirchen baut Mini-Siegesserie aus

Details Montag, 08. Mai 2023 01:33

Die SPG Taufkirchen/Michaelnbach kam am Samstag zu einem 4:2-Erfolg gegen den Sportclub Offenhausen. Ein Punkt hüben, ein Punkt drüben – so hatte die Ausbeute der beiden Mannschaften beim 2:2-Unentschieden im Hinspiel gelautet.

Barta bringt Gäste auf die Siegerstraße

Den ersten Treffer der Partie hatten die Hausherren parat, Manuel Wiesinger zeichnete sich in Minute 17 für das 1:0 des SC Offenhausen verantwortlich. Kurz vor der Pause gelang es den Gäste, sich mit einem raschen Doppelschlag zu rehabilitieren. Gabor Barta schnürte seinen Doppelpack (32./38.) und bescherte den Taufkirchnern einen knappen Vorsprung zum Pausenpfiff. Nach dem Seitenwechsel gelang es den Gästen direkt, die vermeintliche Vorentscheidung herbeizuführen. Diesmal vollstreckte Viktor Benedek und brachte die SPG in sicheres Fahrwasser (47.). Mit dem Anschlusstreffer durch Tim Carstens (63.) kam zwar bei den Offenhausnern nochmal Euphorie auf, die hielt jedoch nur bis Minute 82, als David Nagy jene Hoffnungen mit seinem Treffer zum 4:2 aus Sicht von Taufkirchen verpuffen ließ. Am Ende war es ein spannendes Hin und Her, in dem sich die SPG Taufkirchen/Michaelnbach durchsetzen konnte.

Zahlen und Fakten

Der SC Offenhausen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behalten die Gastgeber den siebten Tabellenplatz bei. Die vergangenen Spiele waren für Offenhausen nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits fünf Begegnungen zurück.

Auf dem elften Platz der Hinserie nahm man von Taufk./Michaelnb. wenig Notiz. Der aktuell zweite Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Im Tableau hatte der Sieg der SPG Taufkirchen/Michaelnbach keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz acht. Die Offensive von Taufkirchen/Michaelnbach in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der Sportclub Offenhausen war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 44-mal schlugen die Angreifer von Taufk./Michaelnb. in dieser Spielzeit zu. Die letzten Resultate der SPG Taufkirchen/Michaelnbach konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Der SC Offenhausen tritt kommenden Freitag, um 20:00 Uhr, beim Gallspacher SK 1932 an. Zwei Tage später empfängt Taufkirchen/Michaelnbach den ASK Blaue Elf Wels.

1. Klasse Mitte-West: Sportclub Offenhausen – SPG Taufkirchen/Michaelnbach, 2:4 (1:2)

82 David Nagy 2:4

63 Tim Carstens 2:3

47 Viktor Benedek 1:3

38 Gabor Tamas Barta 1:2

32 Gabor Tamas Barta 1:1

17 Manuel Frank Wiesinger 1:0

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei