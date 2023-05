Union Buchkirchen verpasst in Pram möglichen Sieg

Details Samstag, 13. Mai 2023 16:49

In der 1. Klasse Mitte-West kam es zum Auftakt der 22. Runde zum Kräftemessen zwischen dem SV Europlan Pram und der Union Buchkirchen. Im Duell zwischen dem Sechstplatzierten und dem Vorletzten der Tabelle ging es vor allem für die Gäste um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Nach dem Rücktritt von Coach Jürgen Ließ übernahm Buchkirchens Sportchef Michael Milich vor zwei Wochen auch auf der Trainerbank die Verantwortung. Trotz einer ordentlichen Leistung und einer Führung reichte es für die Union am Freitagabend - wie im Hinspiel - nur zu einem 1:1-Unentschieden. Das zweite Auswärts-Remis in Folge hilft den Blau-Gelben nicht wirklich weiter, droht den Buchkirchenern nach dem letztjährigen Abstieg aus der Bezirksliga der Sturz in die 2. Klasse. Für die Heimelf von Trainer Rene Erkner-Sacherl ist die Saison praktisch gelaufen, nach zwei Pleiten am Stück konnte der SV in der Tabelle aber wieder anschreiben.

Spielbestimmende Gäste scheitern an der Chancenverwertung

In der BP Streissenberger Arena waren die abstiegsbedrohten Gäste von Beginn an das bessere Team und verzeichneten vor rund 150 Besuchern wesentlich mehr Ballbesitz. Die Union versuchte, nach vorne zu spielen und startete immer wieder Angriffe. Den Buchkirchenern war deutlich anzusehen, das Spiel unbedingt gewinnen zu wollen und kreierten auch einige klare Chancen, an deren Verwertung haperte es jedoch. Besar Bajrami hatte die Führung zwei Mal am Fuß - bei einer Möglichkeit setzte der Nordmazedonier den Ball knapp neben den SV-Kasten, bei der zweiten Chance knallte der 28-Jährige die Kugel an die Latte. Auch Domagoj Ivic hätte sich in die Torschützenliste eintragen können, Pram-Schlussmann Manuel Wiesner machte jedoch eine Top-Chance des 32-jährigen Kroaten mit einer sensationellen Parade zunichte. Da auch Jonas Silber aus aussichtsreicher Position das Leder nicht im SV-Gehäuse unterbringen konnte, ging es nach 45 Minuten torlos in die Pause.

Bartulovic bringt Union vermeintlich auf die Siegerstraße

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Rauf bekamen die Zuschauer ein ähnliches Bild zu sehen. Auch im zweiten Durchgang bestimmten die Gäste über weite Strecken das Geschehen, während die Pramer zumeist ideenlos agierten. Nachdem der ebenerst eingewechselte Martin Hofmayr nach einer Flanke von links den Ball knapp neben die Stange gesetzt hatte, belohnten sich die Buchkirchener am Beginn der Schlussviertelstunde für ihren gefälligen Auftritt. Nach einem Laufpass von Pero Bartulovic brachte Bajrami den Ball zur Mitte, Ivic ließ das Leder prallen, Bartulovic zog beherzt ab und knallte die Kugel ins Kreuzeck.

Nagy gleicht aus

Mit der Führung im Rücken kontrollierten die Gäste das Geschehen, in Minute 85 gelang den Pramern aber aus dem Nichts der Ausgleich. Nach einer strittigen Freistoßentscheidung des Unparteiischen und der darauffolgenden Flanke kam Gergö Nagy freistehend an den Ball, der 35-jährige Ungar bewahrte die Ruhe und stellte auf 1:1. Nach dem Ausgleich setzten die Buchkirchener alles auf eine Karte, konnten aber keine klare Chance kreieren und mussten sich am Ende mit einem 1:1-Unentschieden zufrieden geben. Nachdem der Referee in den Schlussminuten SV-Keeper Wiesner wegen einer vermeintlichen Unsportlichkeit verwarnt hatte, sah Prams 35-jährige Nummer eins nach dem Schlusspfiff noch einmal Gelb und somit die Ampelkarte.

Michael Milich, Sportchef und Trainer Union Buchkirchen:

"Aufgrund der vielen Chancen hätten wir das Spiel gewinnen und eigentlich schon in der ersten Halbzeit entscheiden können, demnach muss man von zwei verlorenen Punkten sprechen. Dennoch ist vor geraumer Zeit ein Ruck durch die Mannschaft gegangen und glauben, trotz der prekären Tabellensituation, an unsere Chance. Um die Klasse halten zu können, sollten wir aber in den beiden folgenden Heimspielen - gegen die Konkurrenten aus Rottenbach und Haag - zumindest vier Punkte sammeln".

