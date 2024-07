Blaue Elf Linz: Stetiges Auf- und Ab in Linz

Details Freitag, 26. Juli 2024 22:39

Die ASKÖ Blaue Elf Linz belegte in der vergangenen Saison den sechsten Platz in der 1.Klasse Mitte. Dabei fuhr man 43 Punkte ein und verpasste somit um sechs Punkte die Top-3. Um die Ziele in der kommenden Saison zu erreichen und das volle Potential aus der Mannschaft herauszuholen, verstärkte man sich punktuell und fuhr auf Trainingslager in die Steiermark.

Durchwachsene Saison

„Unser Ziel war es in den ersten fünf zu sein, das haben wir mit dem sechsten Platz leider verfehlt“, sagt der Trainer der Blauen Elf, Rainer Friedinger. Die Linzer waren lediglich in ihrer Inkonstanz konstant. Dies zeigte sich besonders in der Rückrunde, in dieser folgte auf beinahe jeden Sieg eine Niederlage und auf jede Niederlage ein Sieg. Dies bekrittelt auch der Trainer: „Wir waren viel zu inkonstant und haben fast keine Spiele hintereinander gewonnen und sind so nie wirklich in einen Lauf gekommen, der uns vielleicht weiter nach vorne gebracht hätte.“ Besonders gegen Mannschaften aus den Top-5, in denen sich die Linzer ebenfalls ansiedeln wollten, ging der Blauen Elf das eigene Spiel nicht auf. Man konnte aus den zehn Duellen lediglich einen Punkt holen. Die Linzer taten sich jedoch nicht nur gegen die Top-Vertreter schwer, auch gegen den ESV Wels tat man sich schwer und konnte aus beiden Aufeinandertreffen nichts Zählbares mitnehmen. „Im Endeffekt war es dennoch so, dass die Partien, in denen wir besser waren, auch wir den Sieg davontrugen und die in denen wir schlechter waren auch wir verloren haben“, findet Friedinger doch noch versöhnende Worte über die Saison.

Stammkader bleibt erhalten

„Wir vertrauen auf den Kader der letzten Saison, dennoch sind uns zwei Transfers passiert“, sagt der Trainer über die eher unspektakuläre Transferperiode der Linzer. Riste Atanasov ist der erste Neuzugang der Blauen Elf. Er kam von Stahl Linz, wo er in 21 Spielen 4 Tore erzielte. Als zweiten Transfer vermeldete der Verein Nico Haunschmidt von der Union aus Haid. Haunschmidt soll anfangs noch die Nummer zwei im Tor der Blauen Elf sein, aber in weiterer Zukunft Schritt für Schritt in die Rolle des Stammkeepers hineinwachsen. Jozo Marijanovic ist der einzige Abgang in der ersten Mannschaft. Er wechselt nach einem halben Jahr wieder zurück in die Landesliga, dieses Mal nach St. Florian.

Sommertrainingslager - ein voller Erfolg

Die Blaue Elf Linz ist bereits seit drei Wochen in der Vorbereitung. Um sich optimal auf die kommende Saison vorzubereiten, fuhr man auf ein Trainingslager in die Steiermark. „Es hat uns sowohl menschlich als auch sportlich weitergebracht“, zeigt sich Friedinger begeistert. Auf dem Trainingslager konnte man sich in dem ersten Testspiel mit einem 9:1 Sieg Selbstvertrauen für die Saison holen. Auch der zweite Test, war erfolgsversprechend, zumindest bis kurz vor der Halbzeit, denn dann sprang einem Spieler der Linzer die Kniescheibe heraus und musste von Rettung und Notarzt versorgt werden.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.