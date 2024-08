SV Krenglbach: Das Ziel ist, sich zu akklimatisieren

Details Donnerstag, 15. August 2024 19:45

Letzte Saison spielte der SV Fenastra Krenglbach noch als Aufsteiger in der 1.Klasse Mitte-West und belegte dort den hervorragenden dritten Platz mit 43 Punkten und nur 6 Punkten Rückstand auf den Meister. In der Saison 2024/25 wird der SV Krenglbach mit einem verjüngten Kader in der 1.Klasse Mitte auf Punktejagd gehen.

In der Vorbereitung nie vollständig

Am 1.7 begann der SV mit seiner Vorbereitung und unterbrach diese Ende Juli aufgrund des Vereinsfestes nur kurz. „Unsere Vorbereitung war geprägt durch die vielen Urlauber. Es gab glaube ich keine einzige Woche, geschweige denn ein Spiel wo unsere Kampfmannschaft vollständig war“, erläutert der Trainer des SV Krenglbach Werner Topf die Schwierigkeiten der Vorbereitung. Aufgrund der Ausfälle konnte der Trainer auch noch kein aussagekräftiges Testspiel ausfindig machen: „Für mich sind die Ergebnisse in der Sommervorbereitung eher zweitrangig, grundsätzlich waren die Ergebnisse durchwegs positiv, jedoch nicht aussagekräftig. Ich sehe Testspiele eher als Training gegen andere.“ Weiters lobte Topf den Einsatzwillen der 1b, der Kampfmannschaft in der Zeit der Personalengpässe, bereitwillig auszuhelfen.

Auch die Neuzugänge fügen sich von der Einstellung und vom Charakter her bis dato gut in das Mannschaftsgefüge ein. Jedoch gibt es laut Topf „noch Luft nach oben“ da auch einige der Neuzugänge zu den fehlenden Urlaubern zählten und ihnen daher Vorbereitungszeit mit der Mannschaft fehlte.

Eingewöhnungsphase

„Nachdem wir Liga gewechselt haben, ist unsere oberste Priorität, dass wir in dieser Liga ankommen. Es wird zwar hoffentlich etwas einfacher sein als letztes Jahr, wo wir aus der 2.Klasse aufgestiegen sind, dennoch müssen wir uns neu einstellen“, sagte der Trainer des SV. Nach der Neueinteilung der Ligen des Verbandes möchte man in Krenglbach am Ende der Saison so weit wie möglich vorne in der Tabelle stehen. Dabei hofft man auf großartige Unterstützung von den Rängen insbesondere in den Derbys, die aufgrund des Ligawechsels an der Zahl zugenommen haben. Auch die geographische Nähe zur Konkurrenz stimmt den SV positiv für die neue Saison.

Machtrenk wartet zum Saisonauftakt

Am kommenden Sonntag empfängt der SV Krenglbach zu Hause die zweite Mannschaft des Landesligisten SC Machtrenk. Trainer Topf erwartet eine sehr spielstarke junge Mannschaft mit einem routinierten Kern, die seine Elf fordern wird. Dennoch sieht er das Duell als eines auf Augenhöhe, das viel Spannung verspricht. Der Coach gibt sich weiters zuversichtlich, dass seine Mannschaft mit diesem Duell vor hoffentlich vielen Zusehern gut in die neue Spielzeit starten wird.

