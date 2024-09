Zahlreiche Ausfälle führen zu schwachem Saisonstart in St. Martin/Traun

Details Sonntag, 22. September 2024 15:35

In der vergangenen Saison konnte der ATSV Dachclean St. Martin/Traun den verdienten Aufstieg in die 1. Klasse Mitte feiern. In den ersten vier Spielen der neuen Spielklasse konnte die Mannschaft von Trainer Danijel Petrovic jedoch lediglich zwei Punkte sammeln. Der erfolgreiche sportliche Leiter Muhamet Bastovani gab in einem Gespräch einen kurzen Einblick in die aktuelle Lage des Vereins. Er erläuterte, wie der Verletzungsteufel einen positiven Saisonstart verhinderte und warum es noch einige Jahre dauern wird, bis der Nachwuchs voll integriert werden kann.

Verletzungspech zum Saisonstart

Ein Grund, warum die Saison in St. Martin bislang nicht wunschgemäß verlief, ist unter anderem das Verletzungspech. „Wir hatten bisher viele Ausfälle zu beklagen. Einige Spieler waren über längere Zeit angeschlagen und noch nicht wieder bei 100 Prozent. Hinzu kamen zahlreiche Ausfälle aufgrund von Urlaub und Krankheit,“ so der sportliche Leiter.

„In jedem Spiel mussten wir bisher mit einer völlig neu formierten Abwehr antreten. Besonders, wenn die Verteidigung in jeder Partie neu aufgestellt werden muss, ist es äußerst schwierig, erfolgreich Fußball zu spielen. Im letzten Spiel vor der witterungsbedingten Ligapause fielen alle potenziellen Verteidiger aus, sodass gelernte Mittelfeldspieler in die letzte Kette rücken mussten. Das macht es natürlich enorm schwer,“ erläutert Bastovani weiter.

Auch wenn die Ergebnisse nicht zufriedenstellend sind, hat Bastovani dennoch ein Lob für seine Mannschaft übrig: „In jedem Spiel konnten wir bisher eine gute spielerische Leistung abrufen. Lediglich im letzten Spiel waren wir aufgrund der zahlreichen Ausfälle der verdiente Verlierer. Durch die Ligapause konnten sich alle Spieler vollständig erholen, und an diesem Wochenende sollten erstmals alle Akteure wieder zur Verfügung stehen. Das macht natürlich Mut.“

„Wir haben im Sommer den Kader stark verändert. Es gab einige Abgänge, aber im Gegenzug auch zahlreiche Neuzugänge. Von Anfang an war klar: Wenn man aufsteigt und in dieser Liga eine Rolle spielen will, sind Veränderungen notwendig. Diese haben wir umgesetzt, und wir haben eine schlagkräftige Mannschaft zusammengestellt, die jeden Gegner schlagen kann. Unser Ziel für die kommenden Wochen ist es nun, dass sich die Mannschaft einspielt und in den nächsten fünf Spielen 2-3 Siege eingefahren werden.“

Top-Sechs sind das Ziel

„Im Nachwuchsbereich sind wir ab der U13 sehr gut aufgestellt. Generell haben wir viele Kinder, die mit Begeisterung und Erfolg Fußball spielen. Allerdings ist es klar, dass es, da wir keine U16 haben, noch einige Jahre dauern wird, bis die jungen Talente für die Reserve- oder Kampfmannschaft in Frage kommen. Sobald wir diese Zeit überbrückt haben, möchten wir jedoch kontinuierlich Eigenbauspieler in die Mannschaft integrieren,“ so Bastovani zur Nachwuchsarbeit.

Auch zum Thema Saisonziel äußerte er sich mit einer klaren Erwartungshaltung: „Nur der Klassenerhalt kann für uns nicht das Ziel sein und würde mich auch nicht zufriedenstellen. Wir verfügen über einen sehr starken Kader, und wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen, erwarte ich am Ende der Saison mindestens einen Platz unter den Top Sechs.“

