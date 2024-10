Herausforderungen und Ziele: Union Buchkirchen auf der Suche nach Konstanz

Details Donnerstag, 03. Oktober 2024 11:20

Ein Trainerwechsel und ein Kaderumbruch sorgten in der 4.000 Einwohner zählenden Gemeinde Buchkirchen in der Sommerpause für viel Aufregung. Derzeit befindet sich die Union Buchkirchen in der 1. Klasse Mitte und belegt mit drei Siegen und einem Unentschieden aus sieben gespielten Spielen den 5. Tabellenplatz. Die 16 Gegentore verdeutlichen jedoch das derzeitige Problem in der Defensive. Der sportliche Leiter Michael Milich erläuterte uns, wie die Defensive stabilisiert werden soll, welche Ziele für die kommenden Wochen geplant sind und welche Saisonziele verfolgt werden.

Suche nach spielerischer Konstanz

„Der Saisonstart verlief nicht wie erhofft. Vor Beginn der neuen Saison hatten wir uns einiges vorgenommen, konnten dies jedoch bisher noch nicht umsetzen. Unsere Qualitäten bringen wir bislang zu wenig auf den Platz. Man muss jedoch auch anmerken, dass wir einen Umbruch erlebt haben und viele neue Spieler in das Team integriert wurden. Uns ist bewusst, dass die Saison noch lange ist, und wir hoffen, schnell in die Spur zu finden“, äußert Milich zum Saisonbeginn.

Die schwankenden spielerischen Leistungen vergleicht der sportliche Leiter mit einem EKG: „Wir hatten bereits sehr gute Spiele, aber auch sehr schwache. Unsere bisherigen Leistungen lassen sich mit einem EKG vergleichen – mal hoch und dann wieder runter. Unser Ziel für die kommenden Wochen muss es sein, endlich spielerische Konstanz zu erreichen.“

Fokus auf Nachwuchs und mittelfristige Ziele

„Obwohl der Trainer gerne weitergemacht hätte, haben wir uns für einen Trainerwechsel entschieden. Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Im Grunde genommen hat alles gut gepasst, jedoch ist uns im Laufe der Zeit aufgefallen, dass das Gefüge zwischen Mannschaft und Trainer nicht mehr wie erhofft funktioniert. Im Fußballgeschäft ist es, wie es oft der Fall ist, einfacher, einen Trainer zu wechseln, als eine gesamte Mannschaft umzukrempeln“, erklärt Milich den Trainerwechsel.

Die Nachwuchsarbeit hat in Buchkirchen oberste Priorität: „Wir haben von den Bambinis bis zur U15 sehr viele Kinder. In bestimmten Altersgruppen mussten wir sogar zwei Mannschaften stellen, um allen Spielern Einsätze ermöglichen zu können, da die Anzahl der Kinder sehr hoch ist. Dies zieht sich bis zur U15, wo ebenfalls über 20 gemeldete Spieler zur Verfügung stehen. In den kommenden Jahren werden wir immer wieder auf unsere eigene Jugend zurückgreifen können. Zudem ist es unser Ziel, immer mehr eigene Talente in die Kampfmannschaft zu integrieren. Persönlich halte ich nicht viel davon, Spieler von anderen Vereinen zu verpflichten und viel Geld auszugeben, wenn wir genügend Talente in der Hinterhand haben. Diese jungen Spieler geben ihr Bestes und sind hochmotiviert.“

Ein konkreter Tabellenplatz, den man erreichen möchte, existiert laut dem sportlichen Leiter nicht: „Das Ziel ist ganz klar, nichts mit den hinteren Plätzen zu tun zu haben. Gleichzeitig bin ich kein Freund davon, der Mannschaft unnötigen Druck aufzuerlegen, indem wir sagen, dass wir unbedingt aufsteigen wollen. Wir streben einen soliden Mittelfeldplatz an, und dann wird sich zeigen, was möglich ist.“

