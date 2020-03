Union Haid: "Die Relegation war ein Erlebnis, möchten diesen Umweg aber nicht noch einmal gehen"

Details Montag, 02. März 2020 13:39

Trotz einer ansprechenden Rückrunde reichte es im Vorjahr für die DSG Union Haid nur zum zwölften Platz. Nachdem die Mannen von Trainer Wolfgang Unger in der Relegation, gegen die FC Wels Juniors, den Ligaverbleib gesichert hatten, absolvierte die Union in der aktuellen Saison der 1. Klasse Mitte eine über weite Strecken solide Hinrunde und überwintert am achten Rang, der "Strich" ist allerdings nur drei Punkte entfernt. "Auch wenn wir im letzten Drittel der Hinrunde einige Punkte haben liegenlassen, ist es im Herbst ganz gut gelaufen und haben uns eine solide Ausgangsposition verschafft. Da jedoch sämtliche Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte eng beisammenliegen, erwartet uns eine intensive Rückrunde", erklärt Sektionsleiter Martin Wagner.

Solide Hinrunde, aber zu viele Gegentore

In den ersten acht Runden folgte einem Heimsieg stets eine Auswärtsniederlage, die Unger-Elf bilanzierte aber ausgeglichen. In den übrigen fünf Spielen sprang jedoch nur ein "Dreier" heraus, mussten sich die Haider drei Mal geschlagen geben. "Leider haben wir zum Herbstausklang das Sechs-Punkte-Spiel bei der Blauen Elf verloren und es verabsäumt, uns eine noch bessere Ausgangsposition zu verschaffen. Dennoch sind wir mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht unzufrieden und haben uns gegenüber dem Herbst 2018, als wir nur vier Punkte gesammelt hatten, ganz anders präsentiert", so Wagner. Der Achtplatzierte feierte vier Heimsiege, von sieben Auswärtsspielen ging aber nicht weniger als sechs verloren. "Natürlich hätten wir in der Fremde gerne öfter gepunktet, warum es auswärts nicht geklappt hat, ist schwer zu erklären". meint der Sektionsleiter. Während immerhin sechs Teams weniger Treffer bejubeln durften, kassierten nur drei Mannschaften mehr Gegentore. "Wir haben ein Tor mehr erhalten als Schlusslicht Hörsching und wissen, dass wir die Gegentore minimieren müssen. Wenn wir verloren haben, dann ordentlich, wenngleich sich die Defensive mit zunehmendem Saisonverlauf besser präsentiert hat", meint Martin Wagner.

Ein Heimkehrer und drei weitere Zugänge

Beim Trainingsauftakt konnte Coach Unger vier neue Kräfte begrüßen. Nach einem Gastspiel bei Landesligist Traun ist Oguzhan Sivrikaya wieder zu seinem Stammverein zurückgekehrt. Auch Emanuel Prskalo und Miklos Fejes (beide Westbahn Linz) sowie Davor Milanovic (Edelweiß Linz Juniors) streifen im neuen Jahr das Union-Trikot über. "Wir freuen uns über die Rückkehr von Sivrikaya, denn Ogi ist ein großes Talent und eine absolute Verstärkung. Mit den Transferaktivitäten ist es uns gelungen, den Kader breiter aufzustellen. Zudem sind die im Herbst verletzten Spieler wieder fit", ist der Sektionsleiter mit der aktuellen Personalsituation zufrieden.

Trainingslager in Istrien

Bislang bestritten die Haider fünf Testspiele: 4:1 gegen Rohr, 3:3 gegen Vorwärts Steyr Amateure, 2:3 gegen Neuhofen/Krems, 0:1 gegen Gallneukirchen und 1:3 gegen Waldneukirchen. Am kommenden Samstag ist Bezirksligist Ansfelden im Derby der nächste Gegner. "In den Testspielen waren die Leistungen vor allem gegen die starken Gegner sehr gut. Zudem war auch das Trainingslager in der vergangenen Wochen in Istrien ausgezeichnet und konnten in Rabac perfekt arbeiten", spricht Wagner von einer bislang gelungenen Vorbereitung.

Intensive und spannende Rückrunde

Die Union Haid überwintert in der Mitte der Tabelle, aber ebenso wie die halbe Liga muss auch die Unger-Elf um den Klassenerhalt kämpfen. "Es ist eine ungemein enge und spannende Rückrunde zu erwarten. Wir wissen, dass wir wachsam sein müssen, blicken dem Frühjahr aufgrund des bisherigen Saisonverlaufes und der aktuellen Personalsituation aber zuversichtlich entgegen. Der Start ist in diesem Jahr besonders wichtig, sind aber guter Dinge, den eroberten Plartz am rettenden Ufer behaupten zu können", meint Martin Wagner. "Wir wollen auch am Ende der Saison auf einem Nicht-Abstiegsplatz stehen und sind optimistisch, dieses Vorhaben realisieren zu können. Auch wenn die Relegation im letzten Sommer ein Erlebnis war, möchten wir diesen Umweg nicht noch einmal gehen".

Zugänge:

Oguzhan Sivrikaya (SV Traun)

Emanuel Prskalo (ESV Westbahn Linz)

Miklos Fejes (ESV Westbahn Linz)

Davor Milanovic (Union Edelweiß Linz Juniors)

Abgänge:

---

Bisherige Testspiele:

4:1 gegen Union Rohr (1O)

3:3 gegen SPG SK Vorwärts Amateure/ATSV Steyr (BLO)

2:3 gegen Union Neuhofen/Krems (BLS)

0:1 gegen SV Gallneukirchen (BLN)

1:3 gegen Union Waldneukirchen (2O)

Günter Schlenkrich

