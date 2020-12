1. Klasse Mitte: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Dienstag, 22. Dezember 2020 18:27

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist... Marko Kolakovic (UFC Eferding)

Endergebnis:

1. Marko Kolakovic (UFC Eferding / 3295 Stimmen)

2. Lukas Janovsky (Union Pichling / 3002 Stimmen)

3. Daniel Plank (Westbahn Linz / 2525 Stimmen)

4. Nico Haunschmidt (Union Pichling / 2369 Stimmen)

5. Nico Weidmann (DSG Union Haid / 1812 Stimmen)

6. Michael Aigner (SV Steyregg / 1781 Stimmen)

7. Michael Graf (ASKÖ Doppl-Hart / 742 Stimmen)

8. Chisom Alfred (Dionysen/Traun / 546 Stimmen)

9. Elias Dornetshumer (ASKÖ Doppl-Hart / 456 Stimmen)

10. Emin Agovic (Neue Heimat Linz / 436 Stimmen)