Trainerwechsel bei der ASKÖ Dionysen/Traun – Marko Peric übernimmt

Details Mittwoch, 14. Juli 2021 12:03

Tiefgreifende personelle Veränderungen bei der ASKÖ Dionysen/Traun aus der 1. Klasse Mitte: Nachdem bekannt geworden war, dass Gabor Szabo ein Traineramt beim FC Wels annimmt, präsentierte man mit Marko Peric, welcher zuletzt die Union Eidenberg/Geng aus der 1. Klasse Nord betreut hatte, einen neuen Übungsleiter. Mehrere Zu- und Abgänge sorgen zudem dafür, dass von einem kleineren Umbruch in diesem Sommer gesprochen werden muss. Ligaportal.at sprach mit dem sportlichen Leiter Christoph Niedermair.

Ligaportal: Wie ist der Wechsel auf der Trainerbank abgelaufen?

Niedermair: „Gabor hat bei uns den Wunsch hinterlegt, dass er zum FC Wels gehen und die 1b in der 2. Klasse betreuen möchte. Wir haben ihm dann keine Steine in den Weg gelegt, nachdem er bei uns sehr gute Arbeit geleistet hat. Wir sind im Guten auseinandergegangen. Gabor war noch bei allen Gesprächen mit potentiellen Nachfolgern dabei, weil er einfach eine gute Menschenkenntnis hat. Es hat sich dann schnell herauskristallisiert, dass es Marko Peric wird. Der Verein will den Weg mit den jungen Spielern gehen. Marko geht diesen Weg voll mit. Zudem ist er kein Unbekannter im Verein. Wir waren vor gut zwei Jahren schon einmal mit ihm in Kontakt. Außerdem hat er schon in höheren Ligen gespielt. Das Gesprächsklima war optimal.“

Ligaportal: Erste Trainings und Testspiele wurden bereits unter Marko Peric absolviert. Welchen Eindruck haben Sie von seiner Arbeit?

Niedermair: „Er kommt gut bei der Mannschaft an. Die Spieler sind mit Spaß und Freude dabei und nehmen das an, was Marko vorgibt. In Testspielen sieht man bereits, woran im Training taktisch gearbeitet wird.“

Neo-Trainer Marko Peric

Ligaportal: Was hat sich bei euch schon auf dem Transfermarkt getan?

Niedermair: „Andreas Sackl, Thomas Walchshofer und Raul Scalet haben ihre Karrieren aus gesundheitlichen beziehungsweise privaten Gründen beendet. Drei Spieler kommen leihweise von der ASKÖ Oedt 1b. Das sind Jan Hölzl, Dominik Herzog und Chisom Chigozie Alfred. Leihweise von der ASKÖ Donau Linz kommt Ajdin Masinovic. Diese Spieler passen gut zur Mannschaft und sind eine Bereicherung. Außerdem haben wir mit Metin Aslan einen ehemaligen Bundesligaprofi geholt. Er ist Innenverteidiger und war zuletzt beim Ligakonkurrenten ASKÖ Neue Heimat aktiv. Mit Aydin Sarcevic von der Union Neuhofen/Krems, Patrick Gurman, der zuletzt vereinslos war, Alexander Winkler von der Union Babenberg, Daniel Plank, ein junger Torwart, der zuletzt bei Westbahn spielte, und Hidir Kerem Elyaz von der Blauen Elf Linz wurden weitere fünf Akteure verpflichtet. Ich denke, dass wir somit in allen Mannschaftsteilen eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern haben. Das ist uns wichtig.“

Ligaportal: Welche Ziele verfolgt ihr in der neuen Saison?

Niedermair: „Wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben und streben das gesicherte Mittelfeld an. Der Fokus liegt darauf, die jungen Spieler zu forcieren. In zwei bis drei Jahren wollen wir dann so weit sein, dass wir vorne mitspielen können.“

Fotocredit: ASKÖ Dionysen/Traun