Union Haid überwintert nach starkem Saisonstart im Tabellenmittelfeld - Sportchef Wolgang Morawetz im Interview!

Details Samstag, 04. Dezember 2021 20:45

Die Union Haid rappelte sich in der Hinrunde auf spielte nach zwei glücklosen Abbruchsaisonen eine grundsolide Herbstmeisterschaft in der 1. Klasse Mitte. Dort findet man sich nach Abschluss des ersten Durchgangs auf dem 7. Tabellenrang wieder. Es wäre aber durchaus mehr möglich gewesen, vor allem aufgrund des fulminanten Starts in die Saison. In der 8. Runde riss schließlich die Ungeschlagen-Serie der Haider und fortan ging es nur bergab. Ligaportal sprach mit Wolfgang Morawetz, dem sportlichen Leiter der Union Haid.

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit dem Abschneiden in der Hinrunde?

Morawetz: „Wir sind sehr zufrieden, wir waren ja die letzten zwei Jahre immer hinten drinnen. Dann haben wir uns im Sommer entsprechend verstärkt, damit wir mit dem Abstieg nichts zu tun kriegen. Wir waren dann die ersten sieben Runden ungeschlagen und zum Schluss ist dann das Gas ausgegangen. Wir haben seit Mai durchtrainiert und das hat man dann gemerkt, wir hatten irrsinnig viele Verletzte.“

Ligaportal: Gibt es bei euch schon fixe Abgänge/Zugänge?

Morawetz: „Nein, prinzipiell weiß man ja nicht wie/wann es weiter geht im Frühjahr. Daher ist eigentlich nichts geplant. Wir haben schon im Sommer nach einem Stürmer und einem Innenverteidiger gesucht, da sind wir auf der Suche, aber nicht mit aller Gewalt. Wenn sich was ergibt, sagen wir nicht nein. Es muss wirklich wer sein, der uns verstärkt und weiterhilft.“

Ligaportal: Welches Ziel habt ihr euch für die restliche Saison gesetzt?

Morawetz: „Ursprünglich war es unser Ziel, uns vom Abstieg fernzuhalten. Das ist weiterhin unser Ziel, aber wir können jeden ärgern wenn alle fit und an Bord sind. Wenn wir uns zwischen dem fünften und neunten Tabellenrang platzieren können, sind wir zufrieden. Wichtig ist aber das Abschneiden bzw. wie wir uns präsentieren. Das hat bis jetzt ganz gut ausgeschaut.“

Ligaportal: Wie hält sich bei euch die Mannschaft im Winter bzw. im Lockdown fit?

Morawetz: „Wir haben jetzt mal alle in die Pause geschickt, wir arbeiten ja seit Mai fast ununterbrochen durch. Die Spieler werden sich dann selbständig fit halten, haben jetzt aber noch kein Heimprogramm. Jetzt müssen wir mal schauen wie es weitergeht im Frühjahr, ich bezweifle auch, dass wir im März normal starten dürfen. Wir wollen vermeiden, dass wir am Anfang lange nur die Grundlagen trainieren wie im Vorjahr, da wird irgendwann die Trainingsphase zu lang und das Gas geht aus. In den nächsten 1-2 Wochen werden wir uns mit dem Trainer zusammensetzen und schauen wann wir loslegen. Da muss man sich anschauen, was eben erlaubt ist.“

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!