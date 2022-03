Neuer Cheftrainer soll Trendwende einleiten - Heinz Zitta, Sektionsleiter der ASKÖ Blaue Elf Linz, im Interview!

Details Montag, 07. März 2022 17:48

Die ASKÖ Blaue Elf Linz blickt zurück auf eine mäßige Herbstmeisterschaft, in der man an etwaige Achtungserfolge oft nicht adäquat anschließen konnte. Mehr als Platz zehn in der 1. Klasse Mitte war dementsprechend nicht drin, so wird man auch im Frühjahr die nötigen Punkte machen müssen, um dem Abstiegskampf weiterhin fernzubleiben, genießt aber vorerst noch einen komfortablen Polster auf besagte Ränge. Ligaportal analysierte die Herbstrunde etwas genauer mit Heinz Zitta, dem Sektionsleiter der Blauen Elf.

Schlüsselspieler kehrt dem Klub den Rücken

„Wir haben einen Spieler verloren mit Micha Tindl, das tut uns schon weh.“, schilderte Zitta über die einzige personaltechnische Veränderung in der Winterübertrittszeit. Tindl war absoluter Leistungsträger und galt auch als brandgefährlich in der Offensivabteilung der Linzer und wird fortan in der OÖ-Liga für die SPG Wallern/St. Marienkirchen auflaufen. Man will den Abgang mit eigenen Spielern aus der U16 und der Reserve kompensieren, erzählte der Sektionsleiter erfreut über die Möglichkeit, neuen Kräften eine Chance in der ersten Mannschaft zu geben.

Glücklose Hinrunde - Remiskönig der Liga

Die Zwischenbilanz der Blauen Elf Linz lässt durchaus zu Wünschen übrig, 5 Niederlagen und ebenso vielen Unentschieden stehen nur drei Siege gegenüber. Es besteht durchaus Luft nach oben, meint auch Zitta: „Wir haben viele Spiele mit Pech Unentschieden gespielt, das bringt dich dann nicht besonders weit. Gegen die Favoriten haben wir auch verloren, haben uns aber dennoch ganz gut verkauft.“ Es soll aber bergauf gehen im Frühjahr: „Wir wollen von unten wegkommen und dann im Mittelfeld mitspielen, das ist unser Ziel.“

Frischer Wind auf der Trainerbank tut sichtlich gut

Neben dem Abgang von Tindl und der Installation einiger junger Kräfte in der ersten Mannschaft handelte man im Winter auch auf der Trainerposition. Auf Markus Neunteufel folgt Rainer Friedinger, der unter anderem bereits die DSG Union Naarn in der Landesliga Ost coachte und die Sportunion Schweinbach in die Bezirksliga führte. „Wir haben mit Rainer Friedinger einen neuen Trainer bekommen, der gut mit jungen Spielern kann. Die Jungs ziehen alle mit und arbeiten gut.“, zeigte sich Zitta zuversichtlich im Hinblick auf die anstehenden Aufgaben. Auch die ersten Ergebnisse aus den Vorbereitungsspielen zeigen, dass die Arbeit des neuen Coaches Früchte trägt - von sieben Testspielen gewann man vier, spielte zwei Mal Unentschieden und musste sich lediglich ein Mal geschlagen geben.

Abgänge (Stand 06.03.2022):

Micha Tindl (SPG Wallern/St. Marienkirchen)