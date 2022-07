Union Pichling: "Wollen in absehbarer Zeit in die Bezirksliga zurück"

Details Samstag, 16. Juli 2022 12:43

In den beiden coronabedingt abgebrochenen Meisterschaften der 1. Klasse Mitte stand die DSG Union Pichling am siebenten bzw. zwölften Tabellenplatz. In der vergangenen Saison zeigte im Linzer Süden der Pfeil steil nach oben, kletterten die Mannen von Trainer Mario Schiffmann ins obere Drittel der Tabelle und kamen als Vierter ins Ziel. "Mit einer derartigen Steigerung hätten wir nicht gerechnet, aber die Spieler haben eine ausgezeichnete Entwicklung genommen. Wir verfügen jetzt über eine wirklich starke Mannschaft, die sogar die Relegation hätte erreichen können. Wir haben den Meister aus Eferding zwei Mal geschlagen und auch Vizemeister Doppl besiegt. Allerdings waren wir die einzigen, die bei Schlusslicht Treffling verloren haben. Dennoch blicken wir auf eine tolle Saison zurück und sind mit dem Abschneiden überaus zufrieden", erklärt Sportchef Hans-Peter Hutterer.

9 Heimsiege und 17 Katusic-Tore

Der Viertplatzierte feierte stolze neun Heimsiege und fuhr auch in der Fremde beachtliche sieben "Dreier" ein. Im Herbst sammelte die Union 23 Punkte, in der Rückrunde wanderten sogar 27 Zähler auf das Konto. "Nach einigen Abgängen im Winter hätten wir eine schwierige Rückrunde erwartet, aber auch im Frühjahr ist es exzellent gelaufen", so Hutterer, der 59 Treffer bejubeln durfte - für 17 davon zeichnete Josip Katusic verantwortlich. Während fünf Mannschaften öfter ins Schwarze trafen, kassierten lediglich drei Teams weniger Gegentore. "Es hat vorne und hinten super gepasst. Trainer Schiffmann leistet seit einigen Jahren ausgezeichnet Arbeit, ist inzwischen seine Handschrift klar zu erkennen. Zudem weiß er, mit den vielen jungen Spielern gut umzugehen", ist der Sportchef von den Qualitäten des Übungsleiters überzeugt. "Wir waren im gesamten Jahr stets im Vorderfeld der Tabelle präsent, zu den Aufstiegsaspiranten haben uns jedoch immer einige Punkte gefehlt. Auch wenn die Relegation durchaus möglich gewesen wäre, sind wir mit dem Ergebnis hochzufrieden".

6 Neue Kräfte

Während Simon Pumberger zu OÖ-Liga-Absteiger St. Florian wechselt, trägt Liridon Krasniqi, der in der letzten Saison keine Einsätze verzeichnete, künftig das Trikot von Liga-Konkurrent Dionysen. Beim Trainingsauftakt in der vergangenen Woche konnte Coach Schiffmann mit Jonas Musongi (Union Leonding) einen Heimkehrer begrüßen. Auch Enis Fetai (Donau Linz) kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Zudem greift Alexander Walter nach einer jahrelangen Pause wieder ins Geschehen ein. Mit dem routinierten Defensivspieler, Dumitru Stanculescu (Enns), der als "Sechser" vorgesehen ist, sowie Luka Kevkhishvili (Blau-Weiß Linz Amateure) und Dejan Kljutic (Sphinx) stehen drei Neuerwerbungen zur Verfügung. "Mit den Transfers konnten wir nicht nur den Kader erheblich erweitern, sondern auch die Qualität anheben", ist der Sportchef mit dem aktuellen Personal zufrieden.

Präsenz im Titelkampf geplant

Nach einem 0:0 im ersten Testspiel gegen Neuhofen/Krems, testen die Pichlinger in den kommenden Tagen zwei Mal: Am Sonntag gegen Eidenberg und am Dienstag gegen Union Leonding. Nach einer starken Saison ist die Schiffmann-Elf auf den Geschmack gekommen und möchte in der neuen Meisterschaft einen Gang höher schalten. "Wir haben unsere ohnehin starke Mannschaft weiter verstärkt, darum reden wir auch nicht um den heißen Brei herum. Wir wollen im Titelkampf ein kräftiges Wort mitreden. Der Verein hat gute Arbeit geleistet und die Voraussetzungen für eine starke Saison geschaffen. Nun liegt es an den Spielern, das Beste daraus zu machen", meint Hans-Peter Hutterer. "Vor einigen Jahren waren wir in der Landesliga aktiv, danach ist der Klub aber zwei Mal in Folge abgestiegen. Inzwischen zeigt der Pfeil wieder in die richtige Richtung und möchten in absehbarer Zeit in die Bezirksliga zurückkehren. Es wär schön, sollten wir bereits im nächsten Jahr den Aufstieg feiern können. Aber, um einen Titel zu holen bzw. aufzusteigen, muss einfach alles passen. Zudem ist die Konkurrenz - mit den Bezirksliga-Absteigern aus Haibach, Ottensheim und Asten, sowie Hörsching und Pucking - bärenstark".

