1. Klasse Mitte: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Freitag, 22. Juli 2022 17:23

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist... Khamzat Chakayev (ASKÖ Doppl-Hart)

Endergebnis:

1. Khamzat Chakayev (ASKÖ Doppl-Hart / 7523 Stimmen)

2. Alexander Sixl (ASKÖ Doppl-Hart / 6627 Stimmen)

3. Lukas Janovsky (Union Pichling / 4584 Stimmen)

4. Maximillian Pelzl (Union Pichling / 4443 Stimmen)

5. Franz Tremel (Union Puchenau / 2019 Stimmen)

6. Patrick Gerstel (Union Haid / 1451 Stimmen)

7. Fabian Hofmann (SV Steyregg / 1083 Stimmen)

8. Daniel Knezevic (SC Hörsching / 863 Stimmen)

9. Mathias Feichtinger (SV Steyregg / 639 Stimmen)

10. Michael Graf (ASKÖ Doppl-Hart / 469 Stimmen)