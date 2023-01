SPG Wilhering/Mühlbach: "Das letzte Jahr war ein ordentliches"

Details Freitag, 13. Januar 2023 15:51

Die SPG Wilhering/Mühlbach blickt auf ein sportlich solides Jahr zurück. Die Mannen von Trainer Alexander Oppolzer belegten in der vergangenen Saison den sechsten Platz und überwintern auch in der aktuellen Spielzeit der 1. Klasse Mitte am sechsten Rang. "Das letzte Jahr war ein ordentliches und sind rundum zufrieden. Wir wollten eine sorgenfreie Saison spielen und mit dem Abstieg nichts zu tun haben und konnten dieses Vorhaben eindrucksvoll realisieren", findet der 44-jährige Coach kein Haar in der Suppe.

Nach holprigem Start mit starker Hinrunde

Die Oppolzer-Elf kam holprig aus den Startblöcken und zog in den ersten beiden Runden jeweils den Kürzeren. Auch den Herbstausklang konnte die Spielgemeinschaft nicht erfolgreich gestalten und musste sich im letzten Match das Jahres Ligaprimus Hörsching geschlagen geben. In den neun Partien dazwischen wussten die Kicker aus Wilhering und Mühlbach jedoch zu gefallen und feierten insgesamt sechs Siege. "Urlaubsbedingt hatten wir im Sommer mit Personalproblemen zu kämpfen, zudem waren in den ersten Partien mit Pichling und Pucking Top-Teams unsere Gegner", begründet Oppolzer den holprigen Saisonstart. "Danach ist es aber super gelaufen und sind ausgezeichnet durch den Herbst gekommen. Nach einer ansprechenden Hinrunde ist das letzte Spiel leider verlorengangen, aber gegen den Herbstmeister kann man verlieren".

Vorne und hinten mit anständiger Performance

Der Tabellensechste fuhr daheim und in der Fremde jeweils drei "Dreier" ein. Während die Top-Fünf der Tabelle mehr Treffer bejubeln durften, kassierten lediglich drei Mannschaften weniger Gegentore. "Das freut uns ganz besonders, denn in den vergangenen Jahren haben wir zumeist viele Tore erhalten. Wir hatten uns im Sommer vorgenommen, die Defensive zu stabilisieren, und das ist uns ausgezeichnet gelungen. Aber auch vorne haben wir uns anständig präsentiert und regelmäßig getroffen. Somit hat bislang eigentlich alles gepasst, ist keine Baustelle zu erkennen, wenngleich wir durchaus den einen oder anderen Punkt mehr hätten sammeln können", meint Alexander Oppolzer.

Ein Abgang - Trainingslager in der Türkei

Seit Mittwoch ist in Wilhering und Mühlbach Schluss mit lustig, nahm der Sechstplatzierte vor zwei Tagen die Vorbereitung in Angriff. Am 28. Jänner wird am Kunstrasen in Pregarten gegen Bezirksligist Wartberg/Aist das erste Testspiel bestritten. Am 1. März steigen die Kicker ins Flugzeug Richtung Türkei und halten in Belek ein fünftägiges Trainingslager ab. Am Tainingscamp wird Tunahan Furuncu nicht teilnehmen. Der 30-jährige Offensivspieler war erst im letzten Sommer zur SPG gewechselt, hat den Sechstplatzierten im Winter aber wieder verlassen und streift in der Rückrunde das Trikot von Landesligist Traun über. "Sein Abgang war nicht geplant, allerdings war Tunahan im Herbst nicht immer erste Wahl", nimmt der Coach den Abgang gelassen zur Kenntnis. "Darüberhinaus wird sich nichts tun, sind keine weiteren Abgänge, aber auch keine Zugänge zu erwarten. Denn wir sind nicht auf der Suche nach Verstärkungen, wollen die eigenen Spieler forcieren und zudem den Talenten aus dem U17-Team mehr Einsatzzeiten ermöglichen".

Richtungsweisendes Nachholspiel

Aufgrund der aktuellen Tabellensituation kann sich die Spielgemeinschaft, mit 20 Punkten am Konto, nach oben orientieren. "Da uns das Abstiegsgespenst vermutlich nicht ärgern wird, blicken wir der zweiten Meisterschaftshälfte entspannt entgegen. Aber schon im ersten Match im neuen Jahr werden wir wissen, wohin die Reise gehen kann", spricht der Trainer den Nachtrag am 11. März in Asten an. "Gewinnen wir dieses Spiel, wären wir im Kampf um den dritten Platz mittendrin und voll dabei. Bei einer Niederlage hingegen würde es in der restlichen Saison quasi um die Goldene Ananas gehen. Natürlich streben wir eine Rangverbesserung an und werden um einen möglichen Podesplatz kämpfen. Wir verspüren aber keinen Drück, können in der Rückrunde befreit aufspielen und die eigenen bzw. jungen Spieler forcieren".

