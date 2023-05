SC Hörsching feiert Meistertitel und kehrt nach 10 Jahren in die Bezirksliga zurück

Details Mittwoch, 31. Mai 2023 15:20

Mit einem 1:0-Arbeitssieg in Asten, den Lukas Wahlmüller mit seinem 13. Saisontreffer in Minute 85 fixierte, machte der SC Hörsching am Samstagnachmittag das Tor Richtung Bezirksliga weit auf. 48 Stunden später kam Konkurrent Pichling gegen die abstiegsbedrohten Kicker aus Haid über ein 1:1-Unentschieden nicht hinaus, weshalb für die Mannen von Erfolgstrainer Dominik Feigl, der seit letzten Sommer die Verantwortung trägt, der Meistertitel in der 1. Klasse Mitte in trockenen Tüchern war und Kapitän Michael Eckerstorfer und Co. nach zehn langen Jahren in die Bezirksliga zurückkehren. "Auch wenn es letztendlich keine Überraschung war, ist die Erleichterung und Freude riesengroß. Die Spieler waren am Pfingstmontag allesamt in Pichling und haben anschließend auf unserem Sportplatz den Meistertitel ausgelassen gefeiert. Die offizielle Meisterfeier findet am kommenden Freitag, im Heimspiel gegen Wilhering, statt", weiß Sportchef Arnold Holzleithner.

"Es hat alles gepasst"

Seit einigen Jahren ist der SCH stets im Spitzenfeld der Tabelle präsent und schrammte in der vergangenen Saison als Dritter knapp an der Relegation vorbei. "Da wir über einen starken Kader vefügen, war vor der Saison eine intensive Präsenz im Aufstiegskampf das erklärte Ziel und haben mit einer möglichen Rückkehr in die Bezirksliga geliebäugelt. Doch die Voraussetzungen für einen sportlichen Erfolg zu schaffen, ist das eine, am Ende den Meistertitel tatsächlich zu erobern, ist eine ganz andere Geschichte. Da muss einfach alles passen - und das war bei uns von der ersten Runde bis jetzt der Fall. Jeder weiß, dass es nicht einfach ist, den Sack zuzumachen. So mussten wir im vorletzten Match in Pucking einen Dämpfer einstecken, hatten aber Glück, da die Pichlinger am selben Wochenende gegen Haibach verloren haben. Es war geplant, den Titel im kommenden Heimspiel gegen Wilhering zu fixieren, haben uns aber am Montag riesig gefreut, dass der Aufstieg vorzeitig unter Dach und Fach ist. Was man hat, kann einem keiner nehmen. Denn in einem Spiel kann bekanntlich viel passieren, siehe Dortmund", meint der Sportlicher Leiter. "Obwohl wir eine nahezu perfekte Saison absolviert haben, war es nicht einfach. Denn die junge Mannschaft aus Pichling war ein bärenstarker Gegner - und auch der UFC Haibach hat sich nach dem letztjährigen Abstieg ausgezeichnet präsentiert. Union vielleicht begleitet uns ja einer der beiden Konkurrenten - über den Umweg der Relegation - in die Bezirksliga".

Torfabrik der Liga und lediglich 12 Gegentore - daheim seit 27. Mai 2022 ungeschlagen

In den 24 bisherigen Runden feierten die Grün-Weißen nicht weniger als 18 Siege, teilten mit dem Gegner vier Mal die Punkte und gingen lediglich in den Auswärtsspielen gegen Blaue Elf Linz und Pucking leer aus. Auf eigener Anlage ist der frischgebackene Meister seit bereits 27. Mai 2022 ungeschlagen und fuhr in folgenden 13 Heimspielen elf "Dreier" ein. Auch wenn der SC Hörsching bislang 60 Mal ins Schwarze traf - Lukas Wahlmüller, Michael Eckerstorfer und Branislav Rozic zeichneten für 35 Treffer verantwortlich - und zur Torfabrik der Liga avancierte, legte der künftige Bezirksligist den Grundstein zum sportlichen Erfolg mit einer überaus stabilen Defensive. "Mit lediglich zwölf Gegentoren haben wir die mit Abstand wenigsten erhalten. Das war der Schlüssel zum Meistertitel, zudem haben wir vorne regelmäßig getroffen. Aber grundsätzlich hat alles gepasst, sind stabil durch die Saison gekommen und hatten zu keiner Zeit mit Problemen zu kämpfen", sagt Holzleitner, der dem Meister-Trainer ein Extralob zollt. "Nach dem Ende der erfolgreichen Amtszeit von Dieter Mirnegg sind wir mit der Verpflichtung von Dominik Feigl im letzten Sommer kein Risiko eingegangen. Denn zum einen hat er einige Akteure von seinem Ex-Verein aus Pucking mitgenommen, und zum anderen war ihm der Großteil unserer Spieler bekannt. Dominik leistet ausgezeichnete Arbeit und hat die Erwartungen voll und ganz erfüllt."

Keine Abgänge zu erwarten - moderate Transferaktivitäten

Auch wenn noch zwei Spiele zu bestreiten sind, beschäftigen sich die Verantwortlichen seit geraumer Zeit mit der Personalplanung. "Wir haben mit sämtlichen Spielern gesprochen, durchwegs positive Signale erhalten und gehen aus heutiger Sicht davon aus, dass uns kein einziger Kicker verlassen wird. Natürlich beobachten wir den Transfermarkt und sehen uns nach der einen oder anderen möglichen Verstärkung um, allzu viel wird im Sommer aber nicht passieren", geht der Sportchef von moderaten Transferaktivitäten aus. "Wir verfügen über einen qualitativ hochwertigen Kader, demzufolge besteht kein Grund, großartige Transfers zu tätigen. Natürlich muss der Klassenerhalt zunächst das eklärte Ziel sein, mit unserem aktuellen Kader müssen wir uns in der Bezirksliga aber keineswegs verstecken. Wir wollen einen Stock höher eine ordentliche Rolle spielen und streben zumindest einen einstelligen Tabellenplatz an".

