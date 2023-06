ASKÖ Blaue Elf Linz: Zufriedenheit im Wasserwald

Details Mittwoch, 21. Juni 2023 13:35

Nach 16 im Herbst gesammelten Punkten konnte sich die ASKÖ Blaue Elf Linz in der Rückrunde der 1. Klasse Mitte steigern, ergatterte im Frühjahr 22 Zähler und landete als Sechster im oberen Mittelfeld der Tabelle. "Der Herbst war schwierig, aber im Frühjahr haben wir Fahrt aufgenommen und konnten zudem die letzten Spiele überaus erfolgreich gestalten. Wir wollten uns im Tabellenmittelfeld präsentieren, sind letztendlich in etwa dort gelandet, wo wir hinwollten, und somit mit dem Abschneiden zufrieden", erklärt Sektionsleiter Heinz Zitta.

Bärenstarkes Finish - Vierter in der Frühjahrs-Tabelle

Die Mannen von Trainer Rainer Friedinger absolvierten eine beachtliche Rückrunde, wussten auch auf der Zielgeraden zu gefallen und sammelten in den letzten vier Partien zehn Punkte. Zudem sind in der Frühjahrs-Tabelle lediglich Meister Hörsching und Mit-Aufsteiger Haibach sowie die starken Pichlinger besser platziert. "Auch wenn in der Tabelle vor uns eine Lücke klafft, haben wir uns in der zweiten Meisterschaftshälfte ausgezeichnet präsentiert und hoffen, den Schwung aus den letzten Spielen in die nächste Saison mitnehmen zu können", so Zitta.

Daheim kaum zu biegen, aber neun Niederlagen in der Fremde

Der Sechstplatzierte war im heimnischen Wasserwald kaum zu biegen und feierte neun Heimsiege. In der Fremde waren die Linzer aber zumeist gerngesehene Gäste und mussten sich in 13 Auswärtsspielen neun Mal geschlagen geben. "Nichtsdestotrotz konnten wir den Auswärtsfluch bangen und nach langer Zeit in der Fremde zumindest zwei Spiele gewinnen. Erfreulich ist auch, dass wir unsere enorme Heimstärke unter Beweis stellen und lediglich gegen die Kicker aus Pucking nicht punkten konnten. Vor heimischer Kulisse haben wir gegen die Top-Teams eine bärenstarke Performance abgeliefert", spricht der Sektionsleiter den 3:1-Sieg gegen Pichling sowie das 1:1-Remis gegen Haibach an. Während sechs Mannschaften öfter ins Schwarze trafen - Micha Tindl steuerte 17 der 49 Treffer bei - kassierten nur vier Teams weniger Gegentore. "Die Bilanzen sind zufriedenstellend, wenngleich wir zur einer Präsenz weiter vorne in der Tabelle ein paar Tore zu wenig erzielt und einige zu viel erhalten haben", weiß Heinz Zitta.

Talente drängen nach

Am 10. Juli rollt im Wasserwald der Ball wieder. Beim Trainingsauftakt wird Coach Friedinger vermutlich einen nahezu unveränderten Kader vorfinden. "Mit Qendrim Berisha stößt ein Spieler zu uns, der in Wilhering tätig, in den letzten rund zwei Jahren aber nicht aktiv war", kann Heinz Zitta die aktuelle Leistungsstärke des 27-jährigen Kosovaren nicht einschätzen. "Darüberhinaus ist nichts geplant, wichtig ist, dass wir den aktuellen Kader halten können. Da einige Talente aus dem U16-Team nachdrängen und im Frühjahr bereits Kampfmannschaftsluft schnuppern durften, sind wir nicht wirklich auf der Suche nach neuen Spielern", erwartet der Funktionär eine ruhige Sommerpause.

Rangverbesserung erwünscht

Nach der Steigerung im Frühjahr und dem Sprung auf den sechsten Platz, blickt man im Wasserwald der neuen Saison vorsichtig optimistisch entgegen. "Natürlich streben wir eine Rangverbesserung an und wollen uns im Bereich des oberen Tabellendrittels bewegen. Eine Präsenz im Aufstiegskampf ist aber kein erklärtes Saisonziel, wenngleich aufgrund den guten Leistungen im Frühjahr sicher einiges möglich ist. Sollte es uns gelingen, die starke Performance der Rückrunde zu bestätigen, ist es vielleicht möglich, den Abstand zu den Top-Teams verringern zu können", so Zitta. "Aber um in der Tabelle weit vorne zu landen, muss alles passen - das muss passieren".

1. Klasse Mitte Transferliste

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei