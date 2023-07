Union Pucking: Goalgetter wechselt in die OÖ-Liga

Details Freitag, 30. Juni 2023 16:24

Die Union Constant Energy Pucking sammelte im Herbst 25 Punkte und hatte nach der Hinrunde einen Zähler mehr am Konto als der spätere Vizemeister und Aufsteiger aus Haibach. In der zweiten Meisterschaftshälfte ergatterten die Mannen von Coach Florian Seibold aber "nur" 20 Punkte und mussten sich mit dem vierten Tabellenplatz zufrieden geben. "Wir haben eine ordentliche Saison absolviert und sind mit dem Abschneiden zufrieden. Die Haibacher haben gezeigt, was möglich gewesen wäre. Während der UFC im Frühjahr mächtig Fahrt aufgenommen hat und in der entscheidenden Phase in Topform war, blicken wir auf eine solide Rückrunde zurück", meint der Coach, der in der kommenden Meisterschaft auf seinen Goalgetter verzichten muss.

Vorne und hinten mit starker Performance

Die Kicker aus dem Bezirk Linz-Land feierten in der Fremde stolze sieben Siege, im heimischen Seestadion sprangen aber "nur" sechs "Dreier" heraus. "Um in der Tabelle ganz vorne mitzumischen, haben wir ein paar Heimsiege zu wenig gefeiert. Das liegt daran, dass wir uns des Öfteren schwer tun, das Spiel zu gestalten, deshalb ist es auswärts etwas einfacher", so Seibold. Während drei Teams weniger Gegentore kassierten, trafen die Top-Drei der Tabelle öfter ins Schwarze - Stefan Spielbichler und Oguz Tarakci zeichneten für 36 der 61 Union-Treffer verantwortlich. "Gegen die Top-Teams haben wir zumeist starke Leistungen abgeliefert, gegen vermeintlich schwächere Mannschaften aber viele Punkte liegenlassen. Nichtsdestotrotz haben wir eine ordentliche Saison absolviert, sind seit einigen Jahren im oberen Drittel der Tabelle präsent und auch heuer als Vierter wieder im Vorderfeld gelandet", ist Florian Seibold zufrieden.

Vier Neuerwerbungen - Torjäger Spielbichler wechselt in die OÖ-Liga

Am 10. Juli starten die Puckinger in die Vorbereitung und bestreiten am 14. Juli, gegen Bezirksliga-Absteiger Schiedlberg, das erste Testspiel. Beim Trainingsauftakt wird Puckings Übungsleiter mit Patrick Gerstel und Fürkan Gücenoglu (beide Haid) sowie Alexandru-Gheorghe Ionut (Stahl Linz) und Elias Sadric (Edelweiß Linz Juniors) vier Neuerwerbungen begrüßen können. "Ich denke, dass wir uns gut verstärkt haben. Zuletzt hat die Kaderdichte etwas gefehlt, mit den Transferaktivitäten konnten wir uns nun breiter aufstellen. Damit ist unser Transferprogramm grundsätzlich abgeschlossen", so Seibold, der mit Stefan Spielbichler den Goalgetter Richtung OÖ-Liga ziehen lassen musste. Das 26-jährige Puckinger Eigengewächs erzielte in der abgelaufenen Saison stolze 23 Tore und möchte sein Können künftig bei Weißkirchen/Allhaming unter Beweis stellen. "Natürlich schmerzt sein Abgang, zumal es nicht einfach wird, seine vielen Tore zu kompensieren. Aber Stefan verfügt über reichlich Potenzial, drücke ihm für seine neue Herausforderung die Daumen und bin gespannt, ob er den Sprung in Oberösterreichs höchste Leistungsstufe schafft", meint der Trainer.

Einige Fragezeichen

In der neuen Saison möchten die Puckinger den eroberten Platz im oberen Tabellendrittel behaupten. "Wir mischen seit einigen Jahren vorne mit, deshalb ist ein Top-Drei-Platz ein realistisches Ziel. Es ist eine interessante Meisterschaft zu erwarten, auch wenn hinter der aktuellen Leistungsstärke von Aufsteiger ASK St. Valentin 1b und der Union Pichling Fragezeichen stehen. Auch die neuen Teams aus Buchkirchen und Wels sind schwer einzuschätzen", so Seibold. "Man muss das Ende der Transferzeit abwarten, mein Bauchgefühlt sagt mir aber, dass man die ASKÖ Leonding oder die Astener auf der Rechnung haben sollte".

1. Klasse Mitte Transferliste

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei