Verstärkungen aus der OÖ- und Landesliga! ASKÖ Leonding möchte im Aufstiegskampf mitmischen

Nach dem letztjährigen Aufstieg kam die ASKÖ Leonding einen Stock höher gut an und stabil durch die Saison. Die Mannen von Trainer Christian Lehner sammelten im Herbst 19 Punkte, fuhren im Frühjahr 17 Zähler ein und landeten in der 1. Klasse Mitte als Siebenter genau in der Mitte der Tabelle. "Wir sind in etwa dort gelandet, wo wir hinwollten und mit dem Abschneiden überaus zufrieden. Wir konnten uns von der unteren Region fernhalten und haben eine stabile und sorgenfreie Saison absolviert", erklärt Obmann Anton Reiter.

In der Offensive mit Problemen

Die Leondinger feierten vor heimischer Kulisse sieben Siege und behielten in der Fremde vier Mal die Oberhand. Während nur die Top-Sechs der Tabelle weniger Gegentore kassierten, trafen lediglich die vier Nachzügler aus Niederneukirchen, Haid, Ottensheim und Puchenau weniger oft ins Schwarze. "Vorne haben wir uns des Öfteren sehr schwer getan und eigentlich zu wenig Tore erzielt. Auch wenn wir mit 50 Gegentoren auch relativ viele erhalten haben, hat es in Summe ganz gut gepasst. Die Mannschaft hat die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt und eine ordentliche Saison absolviert", so Reiter.

Drei Verstärkungen aus der OÖ-Liga und ein Defensivspieler aus der Landesliga

Die ASKÖ hat in der Sommerpause am Transfermarkt kräftig zugeschlagen und sich mit Alexander und Mathias Haider sowie Markus Piesinger gleich mit drei Akteuen von OÖ-Ligist Pregarten verstärkt. Mit Giuliano Bernardoni wechselt ein Defensivspieler von Landesligist SC Marchtrenk nach Leonding. Auch Rene Burgstaller und Daniel Königslehner (beide Ansfelden) streifen das ASKÖ-Trikot über. Zudem kehrt Torwart Manuel Moser, der zuletzt in Asten aktiv war, nach sechs Jahren in der Fremde wieder zu seinem Stammverein zurück. "Ich denke, dass wir uns exzellent verstärkt haben und mit den Transferaktivitiäten nicht nur die Breite erweitert, sondern auch die Qualität des Kaders erheblich erhöht werden konnte. Wenn nicht etwas Außergewöhnliches passiert, sollte unser Einkaufs-Programm abgeschlossen sein", ist der Obmann mit dem aktuellen Personal überaus zufrieden. Beim Trainingsauftakt, am vergangenen Montag, konnte Coach Lehner vier Spieler nicht begrüßen. Während Djordj Loyosh (Dionysen), Stefan Salinger (Kirchberg/Thening) und Niklas Fuchs (Pöchlarn) den Verein verlassen haben, nimmt sich Clemens Moser eine Auszeit.

Top-Drei-Platz im Visier

Nach einer 1:5-Klatsche gegen Gramastetten trifft die Lehner-Elf im zweiten Testspiel am kommenden Freitag auf den FC Attnang. Nicht zuletzt aufgrund der massiven Verstärkungen wird in Leonding die Latte wesentlich höher gelegt, möchte die ASKÖ in der neuen Saison sich im Spitzenfeld der Tabelle positionieren. "Der siebente Platz aus der letzten Saison ist mit Sicherheit nicht unser Anspruch und orientieren uns in der Tabelle nach oben. Sollten wir weitgehend verletzungsfrei bleiben und der gesamte Kader zur Verfügung stehen, trauen wir uns eine Präsenz im Aufstiegskampf durchaus zu", nimmt Antion Reiter einen Top-Drei-Platz ins Visier. "Wir blicken der kommenden Meisterschaft optimistisch entgegen, streben eine klare Rangverbesserung an und wollen eine gute Rolle spielen".

