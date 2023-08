8 neue Kräfte und 10 Abgänge! ASKÖ Dionysen/Traun mit intensiven Transferaktivitäten

Details Sonntag, 30. Juli 2023 12:49

Die ASKÖ Dionysen/Traun ergatterte im Herbst lediglich elf Punkte und überwinterte in der 1. Klasse Mitte in akuter Abstiegsgefahr. Unter Neo-Trainer Daniel Milojevic fand die ASKÖ in der zweiten Meisterschaftshälfte in die Spur, fuhr in der Rückrunde solide 18 Zähler ein und belegte am Ende den zehnten Rang. "Meine Mannschaft hat sich im Frühjahr über weite Strecken sehr gut präsentiert, die Abstiegsgefahr beseitigt und den Klassenerhalt frühzeitig erreicht. Der überraschende Sieg in Pichling war der Knackpunkt, zudem konnten wir auch die direkten Duelle, gegen Haid und Niederneukirchen/St. Florian, gewinnen", ist der neue Übungsleiter zufrieden.

Vorne und hinten viele Tore

Die Dionysener fuhren auf eigener Anlage fünf "Dreier" ein, feierten aber lediglich zwei Auswärtssiege, wobei die Milojevic-Elf auf fremden Plätzen mit dem Gegner gleichen sieben Mal die Punkte teilte. "Zwei dieser vielen Unentschieden verzeichneten wir in Asten und in Ottensheim. In beiden Partien hatten wir den Sieg vor Augen, haben aber jeweils kurz vor Schluss den Ausgleich kassiert", spricht der Coach von liegengelassenen Punkten. "Das ändert aber nichts daran, dass wir das rettende Ufer frühzeitig errreicht haben und mit der Performance meiner jungen Mannschaft überaus zufrieden war". Während nur die Top-Fünf der Tabelle öfter ins Schwarze trafen, kassierten lediglich die beiden Absteiger aus Ottensheim und Puchenau mehr Gegentore. "Da wir über keinen Knipser verfügen, ist die Last auf mehrere Schultern verteilt und sind damit in der Offensive ganz gut gefahren. Leider hat es auch hinten oft eingeschlagen und arbeiten daran, die Defensive zu stabilisieren", kennt Daniel Milojevic die größte Baustelle.

Erfahrene Verstärkungen für die Defensive - zehn Abgänge

In der Sommerpause war der Verein am Transfermarkt überaus aktiv und verpflichtete mit Luka Gostic (Edelweiß Linz), Marcel Stipic (Traun), Djordj Loyosh (ASKÖ Leonding), Darko Colic (Pichling), Akin Öztürk und Serkan Arslan (beide ESV Wels), Melis Mujkic (Dietach Juniors) sowie den Slowaken Renato Meszleni acht Spieler. "Zum einen mussten wir auf die Abgänge reagieren, und zum anderen haben wir aufgrund der vielen Gegentore Aussschau nach Verstärkungen für die Defensive gehalten - und sind auch fündig geworden", spricht der Trainer den neuen "Sechser" Akin Öztürk sowie den ebenfalls ungemein erfahrenen Serkan Arslan an, der die Hintermannschaft organisieren soll. Während Beniamin Chiorean die Schuhe an den Nagel hängt, haben mit Nikola Stevic (Traun), Adam-Gabriel Szabo (Union Leonding), Armin Bucan (Utzenaich), Sulejman Tuzlak (Ried/Riedmark), Tarik Curic (Neue Heimat Linz), Adnan Hrnjica (Pasching), Julian Grabner (Kirchberg/Thening), Vaso Zivkovic (Oftering) und Maurice Pirger (SC Marchtrenk) nicht weniger als neun Akteure den Zehntplatzierten verlassen. "Auch wenn wir viele Spieler verloren haben, ist es uns gelungen, den Stamm der Mannschaft zu halten. Wir verfügen über einen ordentlichen 20-Mann-Kader, dem auch viele junge Spieler angehören", ist Milojevic mit seinem aktuellen Personal zufrieden.

"Wollen an das starke Frühjahr anknüpfen"

Seit 3. Juli bereitet sich die ASKÖ auf die neue Saison vor und hat bislang drei Testspiele bestritten: 4:0 gegen Kirchberg/Thening, 3:2 gegen St. Martin/Traun und 2:4 gegen SC St. Valentin. Am kommenden Samstag ist die SPG Perg/Windhaag der nächste Gegner, ehe am 12. August, gegen Bezirksligist Union Leonding, die Meisterschaftsgeneralprobe auf dem Programm steht. Die Dionysener starten mit dem Auswärtsspiel gegen Asten in die neue Saison. "Wir wollen an das starke Frühjahr anknüpfen und in der Hinrunde den Grundstein zum Klassenerhalt legen. Zudem möchten wir uns von Beginn an von der gefährlichen Region fernhalten und uns am Abstiegskampf nicht beteiligen", wünscht sich der Coach eine möglichst sorgenfreie Saison. "Wir wollen uns im sicheren Mittelfeld der Tabelle bewegen, mit dem nötigen Quäntchen Glück ist vielleicht eine bessere Platzierung möglich. Viel hängt jedoch von einem erfolgreichen Start ab".

