ASKÖ Eferding/Fraham: "Eine Präsenz in der Mitte der Tabelle ist ein realistisches Ziel"

Details Donnerstag, 10. August 2023 12:10

Die ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham sammelte im Herbst und im Frühjahr jeweils 16 Punkte, kam auf mäßigem Niveau stabil durch die Saison und landete als Achter im Niemandsland der 1. Klasse Mitte. "Natürlich wären wir in der Tabelle gerne den einen oder anderen Platz weiter oben gelandet, wir sind aber auch Realisten und wissen, dass viel mehr nicht möglich war. Die Leistungen waren in Summe biederer Durchschnitt, darum kann mit mit dem Abschneiden nicht gänzlich zufrieden sein", erklärt Richard Klinger, der im Frühjahr sporadisch zum Einsatz kam, seit wenigen Wochen - nach dem Wechsel von Gerald Dickinger-Neuwirth zu seinem Heimatverein Steinerkirchen - als Coach die Verantwortung trägt und gemeinsam mit Julius Raliukonis und Harald Schick ein Trainer-Team bildet.

Vorne und hinten mit Problemen

Die Hausruckviertler feierten vor heimischer Kulisse fünf Siege, auf fremden Plätzen sprangen nur drei "Dreier" heraus. Während fünf Mannschaften mehr Gegentore kassierten, durften lediglich die letzten Vier der Tabelle weniger Treffer bejubeln. "Es hat vorne und hinten gehapert, haben zu wenig Tore gemacht und ein paar zu viel erhalten. Wir waren vom oberen Tabellendrittel, aber auch von der unteren Region relativ weit entfernt, deshalb war das Abschneiden nicht Fisch, nicht Fleisch. Am Schluss war die Luft heraußen, hat die nötige Spannung gefehlt und mussten zudem auf der Zielgeraden aus verschiedenen Gründen etliche Spieler vorgeben", begründet Klinger den schwachen Endspurt mit fünf Pleiten in den letzten sechs Partien.

Vier neue Kräfte und zwei Abgänge

Neben Julian Kukla, der zur Salzburger Austria wechselte, steht auch Ogochukwu Akpomudia nicht mehr zur Verfügung. Der Leihvertrag des im Winter geholten Nigerianers ist ausgelaufen - der 25-Jährige hält sich aktuell in Slowenien fit. Mit Kevin Krauss (Feldkirchen/Donau) verpflichteten die Frahamer einen Stürmer, nach einer Meniskus-Operation ist der 29-Jährige aber noch nicht hundertprozentig fit. Mit den Kryeziu-Brüdern, Erik und Patrik, sowie Adem Hasanbegovic wechselten drei Akteure von Lokalrivale UFC Eferding zur ASKÖ. "Wir haben das U16-Team aufgelöst, rücken etliche Junge Spieler nach, die Talente brauchen aber noch einige Zeit", weiß der Neo-Trainer.

Hauchdünne Final-Niederlage bei der Schaunburg Trophy

In der Sommerpause nahmen die Frahamer an der traditionellen Schaunburg Trophy teil und erreichten nach Siegen gegen die Reserve des UFC Eferding (3:2) und Haibach (1:0) das Finale. Dort musste sich die Klinger-Elf dem UFC Hartkirchen - nach einem 0:0 nach regulärer Spielzeit im Elfmeterschießen - geschlagen geben. Vor der Meisterschaftsgeneralprobe, am kommenden Samstag gegen Haslach, bestritten die Kicker aus dem Eferdinger Becken vier Testspiele: 6:1 gegen Kematen/Innbach, 4:4 gegen Walding, 0:6 gegen St. Marienkirchen/Wallern 1b und 0:4 gegen Oepping.

Bescheidene Ziele

Die Rot-Weißen starten im Heimspiel gegen die SPG Wilhering/Mühlbach in die neue Saison. "Zu einem Platz im Spitzenfeld wird es auch in der kommenden Meisterschaft nicht reichen. Eine Präsenz in der Mitte der Tabelle ist ein realistisches Ziel und streben zumindest einen einstelligen Tabellenplatz an", spricht Richard Klinger von einer bescheidenen Erwartungshaltung. "Sollten wir weiter oben landen, freuen wir uns darüber, sind zuversichtlich, uns von der gefährlichen Region fernhalten zu können und nicht in den Abstiegskampf verwickelt zu werden, wenngleich wir die neuen Mannschaften in der Liga nicht kennen und deren Leistungsstärke nicht einschätzen können".

1. Klasse Mitte Transferliste

