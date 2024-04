Nächster reifer Auftritt: ASKÖ Eferding/Fraham fährt ungefährdeten Dreier in Wels ein

Details Dienstag, 02. April 2024 21:15

Der ESV Wels blieb gegen die ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Die Klinger-Elf konnte so an den Sieg in der Vorwoche gegen Dionysen anknüpfen und festigt sich weiterhin im vorderen Tabellendrittel. Für die Welser wird die Luft hingegen immer dünner, wartet man seit Runde sieben auf einen vollen Erfolg und steht abgeschlagen auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Frühe Führung: Eder schnürt Doppelpack

Erwartungsgemäß waren es die Gäste, die von Beginn an ihrer Favoritenrolle gerecht wurden und prompt das Zepter an sich rissen – bereits in Minute neun fiel so die Führung. Nach einem kapitalen Abstimmungsfehler der Welser Hintermannschaft bugsierte Niklas Eder die Kugel aus knapp 20 Metern ins leere Tor. Auch nachdem der Bann gebrochen war ging es in ähnlicher Tonart weiter, man setzte der Welser Hintermannschaft immer wieder mit Nadelstichen ordentlich zu und erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0. Nach einem Distanzschuss stand Eder erneut goldrichtig und nickte einen Abpraller ein.

Wels kommt nicht in die Partie

Auch mit dem Pausentee bekamen die Messestädter die in Durchgang eins aufgezeigten Defizite nicht in den Griff. Man wurde weiterhin mit der Spielweise des Gegners nicht so richtig warm, hatte über weite Strecken des zweiten Abschnitts aber Glück, dass auch die Eferdinger etwas unter Ladehemmung litten und ihre teils guten Offensivaktionen nicht in Zählbares ummünzen konnten. Erst in der Schlussphase schlug die Klinger-Truppe erneut zu: In den Minuten 91 und 93 schnürte auch Amir Elshani einen Doppelpack – besonders der zweite Treffer sorgte für Extase bei den mitgereisten Fans, fasste sich der Angreifer der Gäste aus knapp 25 Metern ein Herz und hämmerte einen Freistoß in den Winkel.

Für den ESV Wels geht es schon am Samstag bei der Union Buchkirchen weiter. Für Eferding/Fraham geht es schon am Samstag weiter, wenn man den SK Kornspitz Asten empfängt.

Stimme zum Spiel

Christoph Mente (Sektionsleiter & Sportchef ASKÖ Eferding/Fraham):

„Das war ein sehr gelungener Auftritt. Man muss dazu aber auch sagen, dass die Welser nicht wirklich ins Spiel gefunden haben und so auch nicht sonderlich gefährlich werden konnten. Wir haben unser Spiel dann schnörkellos durchgezogen und super gearbeitet, dadurch war der Sieg meiner Meinung nach auch in der Höhe verdient. Wenn wir etwas schlagfertiger gewesen wären, hätten wir auch höher gewinnen können."

Die Besten: Pauschallob bzw. Lukas Halbach, Amir Elshani, Niklas Eder (alle Eferding)

1. Klasse Mitte: ESV Wels – ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham, 0:4 (0:2)

93 Amir Elshani 0:4

91 Amir Elshani 0:3

36 Niklas Eder 0:2

9 Niklas Eder 0:1

Details

