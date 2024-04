Spätes Donner-Tor sichert das Unentschieden – St. Florian Jrs. schrammen knapp an wichtigem Sieg vorbei

Details Montag, 08. April 2024 17:10

1:1 hieß es nach dem Spiel der SPG Niederneukirchen/St. Florian Juniors gegen die ASKÖ Dionysen/Traun. Die Florianer zogen sich gegen Dionysen/Traun achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten nach zwei Siegen am Stück einen Punktgewinn. Das Hinspiel hatte die ASKÖ Dionysen/Traun mit 2:1 knapp für sich entschieden.

Machreich sorgt für frühe Underdog-Führung

Das 1:0 in der siebten Minute brachte SPG NNK/St. Florian Jrs vermeintlich auf die Siegerstraße – Matthäus Machreich zeichnete sich für die frühe Führung verantwortlich und schockte den vermeintlichen Favoriten. Die zweite Garnitur des Landesligisten war in den vergangenen Wochen gut drauf und nahm den Schwung so auch in die Heimpartie gegen die höher-klassierten Dionysner mit. Ein Tor sollte der jungen Truppe aber bis zum Seitenwechsel nicht mehr gelingen. Zur Pause hatte der Gastgeber so eine hauchdünne Führung inne. In Durchgang zwei tat sich eine lange Zeit auch nichts, bis es spät doch klingelte: Für den späten Ausgleich war Tobias Donner verantwortlich, der in der 83. Minute zur Stelle war. Schließlich gingen die SPG Niederneukirchen/St. Florian Juniors und Dionysen/Traun mit einer Punkteteilung auseinander.

Zahlen und Fakten

Zu mehr als Platz 13 reicht die Bilanz von SPG NNK/St. Florian Juniors derzeit nicht. Im Angriff von SPG NNK/St. Florian Jrs herrscht Flaute. Erst 18-mal brachte die SPG Niederneukirchen/St. Florian Juniors den Ball im gegnerischen Tor unter. Zwei Siege, drei Remis und zwölf Niederlagen hat SPG NNK/St. Florian Juniors derzeit auf dem Konto. SPG NNK/St. Florian Jrs baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Die ASKÖ Dionysen/Traun bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz neun. Die Gäste verbuchten insgesamt fünf Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen. Dionysen/Traun ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Die SPG Niederneukirchen/St. Florian Juniors stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) beim ESV Wels vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt die ASKÖ Dionysen/Traun die Union Constant Energy Pucking.

1. Klasse Mitte: SPG Niederneukirchen/St. Florian Juniors – ASKÖ Dionysen/Traun, 1:1 (1:0)

83 Tobias Donner 1:1

7 Matthaeus Machreich 1:0

Details

