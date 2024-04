SPG NNK/St. Florian Juniors siegt im Kellerduell und hält Traum vom Klassenerhalt am Leben

Details Sonntag, 21. April 2024 00:37

Die SPG NNK/St. Florian Juniors verschaffte sich mit dem 3:1-Erfolg gegen den SK Asten etwas Luft im Tabellenkeller. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SPG NNK/St. Florian Jrs die Nase vorn. Das enge Hinspiel hatte der SK Kornspitz Asten durch ein 3:2 siegreich gestaltet.

Später Doppelschlag bringt Florianern Sieg

Die SPG Niederneukirchen/St. Florian Juniors ging durch Paul Lemberger in der zwölften Minute in Führung. Lukas Wurmlinger war noch vor der Pause zur Stelle und markierte das 1:1 des SK Asten (30.). Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. In Durchgang zwei dauerte es dann lange, bis die Zuseher den nächsten Treffer bejubeln durften. Samuel Feichtner brachte die SPG NNK/St. Florian Juniors nach 85 Minuten die 2:1-Führung. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Matthäus Machreich für einen weiteren Treffer sorgte und den Endstand markierte (91.). Letztlich nahm der SK Kornspitz Asten im Kellerduell bei SPG NNK/St. Florian Jrs eine bittere Niederlage hin.

Zahlen und Fakten

Auf 14. Rang hielt sich die SPG Niederneukirchen/St. Florian Juniors in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die fünfte Position inne. Trotz der drei Zähler machten die Gastgeber im Klassement keinen Boden gut. SPG NNK/St. Florian Juniors bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, vier Unentschieden und zwölf Pleiten. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte SPG NNK/St. Florian Jrs seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Der SK Asten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nachdem die Gäste die Hinserie auf Platz zwölf abgeschlossen hatten, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt der SK Kornspitz Asten aktuell den sechsten Rang. In der Defensivabteilung des SK Asten knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur sechs Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des SK Kornspitz Asten alles andere als positiv.

Am nächsten Sonntag reist die SPG Niederneukirchen/St. Florian Juniors zur ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham, zeitgleich empfängt der SK Asten die Union Constant Energy Pucking.

1. Klasse Mitte: SPG Niederneukirchen/St. Florian Juniors – SK Kornspitz Asten, 3:1 (1:1)

91 Matthäus Machreich 3:1

85 Samuel Feichtner 2:1

30 Lukas Wurmlinger 1:1

12 Paul Lemberger 1:0

