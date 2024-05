16 Spiele en suite ungeschlagen: ASKÖ Leonding triumphiert mit 3:1 gegen SPG Wilhering/Mühlbach!

Details Sonntag, 05. Mai 2024 10:48

Im hoch erwarteten Gipfeltreffen der 1. Klasse Mitte standen sich der Tabellenführer ASKÖ Leonding und der zweitplatzierte SPG Wilhering/Mühlbach gegenüber. Trotz des regnerischen Wetters, das einen Rekordbesuch im Gaumbergstadion verhinderte, fanden sich 400 Fans ein, um ihre Teams anzufeuern. Das Spiel, das im Herbst noch mit einem 2:2 Unentschieden endete, versprach auch dieses Mal eine spannende Begegnung zu werden.

Ein Spiel voller Wendungen

Die Eröffnungsminuten gehörten eindeutig der Heimmannschaft ASKÖ Leonding, die von Beginn an Druck machte und gefährliche Situationen vor dem Tor der Gäste schuf. Doch trotz der anfänglichen Überlegenheit der Leondinger war es die SPG Wilhering/Mühlbach, die in der 23. Minute durch einen Treffer von David Engleder in Führung ging. Dieser frühe Rückstand schien die Leondinger jedoch nicht zu entmutigen, denn nur wenige Minuten später, in der 34. Minute, gelang Ralf Fluch der Ausgleichstreffer zum 1:1. Kurz vor der Halbzeitpause musste Wilhering/Mühlbach einen weiteren Rückschlag hinnehmen, als Cihan Koc mit einer roten Karte des Feldes verwiesen wurde, was die Gäste für die zweite Hälfte in eine schwierige Position brachte.

Leonding dreht das Spiel in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für ASKÖ Leonding. Mathias Haider erzielte in der 48. Minute mit einem spektakulären Fernschuss das 2:1 und brachte die Heimmannschaft damit erstmals in Führung. Dieser Treffer gab den Leondingern sichtlich Auftrieb, während Wilhering/Mühlbach Mühe hatte, sich von diesem Schlag zu erholen. In der 82. Minute war es dann Daniel Königslehner, der mit dem 3:1 den Sack zu machte und den Sieg für ASKÖ Leonding sicherte. Trotz mehrerer Wechselversuche konnte Wilhering/Mühlbach nicht mehr entscheidend zurück ins Spiel finden und musste sich letztendlich geschlagen geben.

Das Spiel endete nach 94 Minuten mit einem verdienten 3:1-Sieg für die Elf von Erfolgscoach Christian Lehner, die damit ihre Position an der Spitze der Tabelle festigte. Für SPG Wilhering/Mühlbach war es eine bittere Niederlage, die jedoch als Motivation für die kommenden Spiele dienen könnte. Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung, doch letztendlich setzte sich die Heimmannschaft durch ihre Effizienz vor dem Tor und eine starke Mannschaftsleistung durch.

1. Klasse Mitte: A. Leonding : Wilhering/Mühlb. - 3:1 (1:1)

82 Daniel Königslehner 3:1

48 Mathias Haider 2:1

34 Ralf Fluch 1:1

23 David Engleder 0:1

