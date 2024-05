Spannendes Unentschieden: ASK St. Valentin 1b und SK Kornspitz Asten trennen sich 2:2

Details Sonntag, 19. Mai 2024 15:23

Ein aufregendes Fußballduell fand am Wochenende zwischen dem ASK St. Valentin 1b und SK Kornspitz Asten statt, das mit einem 2:2 Unentschieden endete. Beide Teams zeigten von Beginn an eine kämpferische Leistung, mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. Die erste Hälfte gehörte größtenteils den Gästen aus Asten, die früh in Führung gingen, doch St. Valentin kam stark zurück und sicherte sich letztendlich ein wohlverdientes Remis.

Frühe Führung für Asten, St. Valentin kämpft zurück

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als SK Kornspitz Asten bereits in der 22. Minute durch Lukas Wurmlinger in Führung ging, der nach einem glänzenden Assist von Bruckmayr das Führungstor erzielte. Die Astner bauten ihren Vorsprung weiter aus, als Hakan Karaduman in der 30. Minute einen Abstauber nach einem Lattenkracher vom umtriebigen Bruckmayr zum 2:0 verwandelte. Doch die St. Valentiner ließen sich nicht entmutigen und antworteten noch vor der Halbzeitpause. Thomas Hinterreiter verkürzte in der 34. Minute auf 1:2, indem er einen entscheidenden Treffer für den ASK St. Valentin 1b erzielte.

Spannende zweite Halbzeit und Ausgleich durch Guselbauer

Die zweite Halbzeit begann mit weiteren guten Möglichkeiten für Asten, insbesondere durch Wurmlinger, der sich in der 46. Minute durch die Verteidigung spielte, aber den Abschluss nicht verwerten konnte. Asten hatte weiterhin Chancen, den Vorsprung auszubauen, scheiterte jedoch mehrmals am exzellenten Keeper von St. Valentin, besonders in der 56. Minute, als abermals Bruckmayr nach einem Traumpass alleine vor dem Tor stand. St. Valentin zeigte jedoch eine beeindruckende Resilienz und erzielte in der 62. Minute den Ausgleich. Christoph Guselbauer traf spektakulär aus etwa 25 Metern, ein Schuss, bei dem der Torhüter von Asten nicht gut aussah. Dieses Tor zum 2:2 brachte neues Leben ins Spiel und beide Teams suchten in den letzten Minuten nach dem Siegtreffer, der jedoch ausblieb.

1. Klasse Mitte: St. Valentin 1b : SK Asten - 2:2 (1:2)

62 Christoph Guselbauer 2:2

34 Thomas Hinterreiter 1:2

30 Hakan Karaduman 0:2

22 Lukas Wurmlinger 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.