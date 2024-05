Leondings Gimpl und Fluch sichern den Sieg und Meistertitel!

Details Montag, 27. Mai 2024 09:47

Im spannungsgeladenen Duell der 1. Klasse Mitte trafen SK Asten und ASKÖ Leonding vor 250 Zusehern aufeinander, in dem die Gäste aus Leonding mit einer beeindruckenden Leistung die Oberhand behielten. Das Spiel, welches mit einem Endstand von 0:2 zugunsten der Leondinger endete, wurde durch Tore von Ralf Fluch und Moritz Gimpl geprägt. Trotz energischer Anstrengungen konnte Asten keine Antwort auf die taktische Überlegenheit von Leonding finden. Leonding fixierte mit diesem Sieg den Meistertitel in der 1. Klasse Mitte - herzlichen Glückwunsch!

Auftakt mit Hochspannung

Bereits in den ersten Minuten des Spiels zeigte sich, dass Leonding aggressiv in die Partie starten wollte. Schon in der vierten Minute wurde ein vielversprechender Steckpass gespielt, der jedoch etwas zu weit geriet. Trotz früher Angriffsbemühungen beider Teams, konnten die Leondinger in der 21. Minute durch einen perfekt ausgeführten Eckball in Führung gehen. Ralf Fluch, der sich hervorragend positionierte, köpfte den Ball gekonnt ins Netz und brachte Leonding mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer dämpfte sichtlich die Stimmung unter den Astner Fans.

Leonding behält die Kontrolle

Nach dem Führungstreffer erhöhte Leonding den Druck weiter. Die Astner Abwehr war wiederholt gefordert, insbesondere in der 36. Minute, als ein gefährlicher Freistoß nur mit Mühe zur Ecke geklärt werden konnte. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit und zu Beginn der zweiten Hälfte zeigte Leonding weiterhin eine starke Präsenz auf dem Spielfeld. In der 55. Minute setzte sich diese Dominanz mit einem hervorragenden Freistoß fort, der jedoch vom Astner Torhüter sicher gehalten wurde.

Die entscheidenden Momente des Spiels ereigneten sich in der zweiten Halbzeit. In der 79. Minute konnte Moritz Gimpl, der durch seine beeindruckende Technik und Übersicht glänzte, den Vorsprung für Leonding auf 2:0 ausbauen. Gimpl nutzte eine Unachtsamkeit der Astner Abwehr und schloss gekonnt ab. Dieser Treffer zeigte deutlich die Überlegenheit von Leonding in diesem Spiel.

Trotz später Versuche von Asten, ins Spiel zurückzufinden, darunter ein Schuss an die Stange in der 83. Minute, blieb es beim 0:2. Die Leondinger Abwehr stand sicher und ließ kaum Chancen zu. Das Spiel endete schließlich in der 91. Minute, wobei die Leondinger ihre taktische Disziplin bis zum Schlusspfiff beibehielten.

Insgesamt demonstrierte ASKÖ Leonding erneut eine beeindruckende Teamleistung, unterstützt durch taktische Brillanz und individuelle Klasse. Für Asten hingegen bleibt es ein Spiel, aus dem man viel lernen kann, insbesondere in puncto Chancenverwertung und Defensivstabilität.

Meistermacher Christian Lehner: "Vor zwei Jahren gelang der Meistertitel vier Runden vor Schluss und heuer der Meistertitel drei Runden vor Schluss. Ein herrlicher Wahnsinn - danke an alle Beteiligten und vor allem Gratulation und Respekt an die Mannschaft für diese tolle Performance."

1. Klasse Mitte: SK Asten : A. Leonding - 0:2 (0:1)

79 Moritz Gimpl 0:2

21 Ralf Fluch 0:1

