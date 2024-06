ASKÖ Blaue Elf Linz dreht Spiel und feiert 14. Saisonsieg

Details Samstag, 08. Juni 2024 20:11

In der 26. Runde der 1. Klasse Mitte setzte sich die ASKÖ Blaue Elf Linz mit 3:1 gegen die DSG Union Pichling durch. Obwohl die Gäste zur Halbzeit mit 1:0 führten, drehte die Blaue Elf in der zweiten Hälfte auf, setzte sich am Ende klar durch und feierte den 14. Saisonsieg.

Gäste mit verdienter Führung

Das Spiel begann mit hohem Tempo. Nach 22 Minuten verzeichneten die Pichlinger die erste klare Torchance des Spiels, die jedoch ungenutzt blieb. In der 37. Minute fiel dann das erste Tor. Julian Henebichler erzielte per Weitschuss das 1:0 für die Union. Die Blaue Elf versuchte daraufhin, Druck aufzubauen, konnte jedoch bis zur Halbzeitpause keinen Ausgleichstreffer erzielen. Die Gäste gingen somit verdient mit einer Führung in die Kabine.

Blaue Elf dreht Spiel

Die Blaue Elf Linz kam mit neuem Schwung aus der Kabine und erzielte nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff den Ausgleich. Dominik Neuhold traf in der 47. Minute mit einem satten Schuss ins Eck zum 1:1.

In der 72. Minute gingen die Linzer dann erstmals in Führung. Calvin Diallo erzielte das 2:1. Nur vier Minuten später erhöhte Daniel Kusternig auf 3:1, nachdem er eine schöne Kombination erfolgreich abschloss.

Trotz einiger Chancen gelang es Pichling nicht, den Anschlusstreffer zu erzielen. Die Blaue Elf verteidigte ihre Führung souverän und sicherte sich somit die drei Punkte. Das Spiel endete nach 93 Minuten mit einem 3:1-Sieg der Friedinger-Elf.

1. Klasse Mitte: BE Linz : Pichling - 3:1 (0:1)

76 Daniel Kusternig 3:1

72 Calvin Diallo 2:1

47 Dominik Neuhold 1:1

37 Julian Henebichler 0:1

