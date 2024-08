SV Schlüßlberg und Union Pucking trennen sich in aufregendem Spiel 2:2

Details Sonntag, 18. August 2024 22:51

Ein spannendes Duell in der 1. Klasse Mitte (OÖ) endete mit einem gerechten 2:2-Unentschieden zwischen dem SV Schlüßlberg und Union Pucking. Beide Mannschaften zeigten eine starke Leistung und lieferten den Fans ein unterhaltsames Spiel. Besonders in der zweiten Halbzeit nahm das Spiel an Intensität zu und bot mehrere aufregende Momente und Tore.

Früher Rückstand für den SV Schlüßlberg

Die Partie begann mit einer nervösen Phase, in der beide Teams versuchten, die Kontrolle zu übernehmen. Bereits in der 8. Minute gelang es Union Pucking, in Führung zu gehen. Nico Wahlmüller nutzte eine flache Hereingabe und drückte den Ball zur 0:1-Führung über die Linie. Der SV Schlüßlberg war nach dem Rückstand sichtlich bemüht, das Spiel zu drehen, doch die klaren Chancen blieben zunächst aus.

In der 22. Minute versuchte David Wimmer aus rund 20 Metern den Ausgleich zu erzielen, doch der Keeper von Pucking konnte den Ball mit dem Fuß abwehren. Wenige Minuten später, in der 28. Minute, zeigte Thomas Schick einen guten Schuss, der jedoch ebenfalls pariert wurde. Die Schlüßlberger erarbeiteten sich zunehmend mehr Spielanteile, aber es fehlte ihnen noch an der nötigen Durchschlagskraft.

In der 34. Minute gab es eine weitere Ecke für den SVS, die jedoch nichts Zählbares einbrachte. Union Pucking blieb ebenfalls gefährlich und kam in der 39. Minute zu einer guten Chance, als die Nr. 20 Richtung Tor zog, aber am Schlüßlberger Schlussmann scheiterte.

Spannende zweite Halbzeit

Mit einem 0:1-Rückstand für den SV Schlüßlberg ging es in die zweite Halbzeit. Doch der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten. Bereits in der 46. Minute nutzte Patrick Miesenböck eine Ecke, die durch David Wimmer ins Zentrum kam, und brachte den Ball zum 1:1 im Tor unter. Dieser schnelle Ausgleich setzte ein Zeichen für die zweite Halbzeit und verlieh den Schlüßlbergern neuen Schwung.

Die Partie blieb weiter spannend, und in der 60. Minute gelang dem SV Schlüßlberg die Führung. Nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite spielte Maximilian Daxl den Ball in die Spitze zu Paul Sturm, der ihn mit der Hacke zurücklegte. Maximilian Daxl setzte sich im Laufduell durch und schob den Ball am Keeper vorbei zum 2:1.

Doch die Freude währte nicht lange. Union Pucking antwortete postwendend und erzielte in der 68. Minute den Ausgleich. Oguz Tarakci traf nach einem scharf und halbhoch in die Mitte gespielten Ball zum 2:2. Das Spiel blieb weiterhin offen, und beide Mannschaften kämpften um den Sieg.

In der 77. Minute hatten die Gäste eine gute Chance aus rund 20 Metern, doch der Schuss ging weit über das Tor. Kurz darauf hatte der SV Schlüßlberg eine gute Möglichkeit durch Florian Winkler, dessen Lupfer jedoch vom Schlussmann abgewehrt wurde. Trotz der intensiven Bemühungen beider Teams blieb es am Ende bei einem 2:2-Unentschieden.

Das Spiel bot den Zuschauern eine packende Unterhaltung und zeigte die Stärken beider Mannschaften. Der SV Schlüßlberg und Union Pucking können beide mit ihrer Leistung zufrieden sein und freuen sich auf die kommenden Herausforderungen in der Saison.

1. Klasse Mitte: Schlüßlberg : Pucking - 2:2 (0:1)

68 Oguz Tarakci 2:2

60 Maximilian Daxl 2:1

50 Eigentor durch Patrick Miesenböck 1:1

8 Eigentor durch Nico Wahlmüller 0:1

