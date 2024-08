Union Pichling dominiert Blaue Elf Linz mit 4:1 im Auftaktspiel

Details Sonntag, 18. August 2024 23:04

Im Auftaktspiel der neuen Saison der 1. Klasse Mitte zeigte die Union Pichling eine beeindruckende Leistung und besiegte die Blaue Elf Linz klar mit 4:1. Die Pichlinger überzeugten von Beginn an durch spielerische Klasse und eine starke Defensive. Trotz eines kurzen Aufbäumens der Gäste konnten die Hausherren ihre Führung souverän ausbauen und das Spiel letztendlich deutlich für sich entscheiden.

Frühe Führung für die Union Pichling

Das Spiel begann mit viel Energie und Einsatzfreude, wobei die Union Pichling gleich von Beginn an das Motto verfolgte, mit Vollgas in die neue Saison zu starten. Bereits in der 9. Minute hatten die Pichlinger ihre erste große Chance durch Maximilian Neubauer, die jedoch ungenutzt blieb. In der 20. Minute war es dann endlich soweit: Alexander Walter erzielte das erste Tor des Spiels und brachte die Union Pichling mit 1:0 in Führung.

Nur zwei Minuten später legte Simon Zenger nach und erhöhte auf 2:0 für die Pichlinger. Die Blaue Elf Linz zeigte sich jedoch unbeeindruckt und versuchte, Druck aufzubauen. In der 25. Minute wurden sie für ihre Bemühungen belohnt, als Gregor Jelosics den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Trotz dieses Aufbäumens der Gäste behielt die Union Pichling die Kontrolle über das Spiel und verteidigte ihre Führung geschickt bis zur Halbzeitpause.

Union Pichling macht alles klar

Nach dem Seitenwechsel ging es in ähnlicher Tonart weiter und die Hausherren behielten das Zepter für sich. Die Pichlinger glänzten in dieser Phase durch ihre spielerische Klasse und ließen den Gästen kaum Raum für eigene Chancen.

In der 72. Minute war es schließlich Maximilian Alexander Neubauer, der mit seinem Treffer zum 3:1 für die Vorentscheidung sorgte. Die Blaue Elf Linz versuchte weiterhin, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, doch die Pichlinger Abwehr hielt stand. Eine Top-Parade des Pichlinger Keepers in der 79. Minute verhinderte einen weiteren Anschlusstreffer der Gäste.

In den letzten Minuten des Spiels kämpften beide Teams bis zum Schluss, doch es war erneut die Union Pichling, die den Schlusspunkt setzte. In der 90. Minute traf Robin Gyarmati zum 4:1 und besiegelte damit den verdienten Sieg für die Gastgeber.

Das Spiel endete nach 94 Minuten mit einem klaren 4:1-Erfolg für die Union Pichling. Die Pichlinger zeigten von Beginn an eine beeindruckende Leistung und ließen der Blauen Elf Linz kaum eine Chance. Mit diesem überzeugenden Sieg im ersten Saisonspiel setzen die Pichlinger ein deutliches Zeichen und dürfen sich auf eine vielversprechende Saison freuen.

1. Klasse Mitte: Pichling : BE Linz - 4:1 (2:1)

90 Robin Gyarmati 4:1

72 Maximilian Alexander Neubauer 3:1

25 Gregor Jelosics 2:1

22 Simon Zenger 2:0

20 Alexander Walter 1:0

