ASKÖ Eferding/Fraham setzt sich gegen Wilhering durch

In einer Begegnung der 1. Klasse Mitte trafen am Samstagnachmittag die ASKÖ Eferding/Fraham und die SPG Wilhering/Mühlbach aufeinander. Beide Teams hatten die erste Runde wegen schlechten Wetters verpasst und wollten nun mit einem Sieg in die Saison starten. Eferding/Fraham gelang dies eindrucksvoll mit einem 3:1-Erfolg.

Gäste mit früher Führung

Schon in der 7. Minute konnten die Gäste die Führung übernehmen. Nach einem Elfmeter, den Andreas Paschinger sicher verwandelte, stand es 0:1. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn bereits in der 14. Minute schlugen die Frahamer zurück. Nnamdi Christopher erzielte nach einem weiten Ball das 1:1. Er setzte sich im 1-gegen-1 durch und zog aus 20 Metern ab, der Torhüter konnte den Ball nicht mehr entscheidend abwehren.

Das Spiel nahm weiter an Intensität zu, und in der 31. Minute gingen die Hausherren erstmals in Führung. Amir Elshani, der in diesem Spiel eine herausragende Leistung zeigte, erzielte das 2:1 für Eferding/Fraham. Die Vorlage kam von Eder, der selbst in einer aussichtsreichen Position gewesen wäre.

Frahamer Dominanz in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause zeigte Eferding/Fraham, warum sie in dieser Saison zu den Favoriten der Liga gehören könnten. In der 53. Minute erhöhte Nnamdi Christopher nach einer Vorlage von Amir Elshani auf 3:1. Die Frahamer zeigten eine beeindruckende Mannschaftsleistung, während Wilhering kaum Chancen hatte, ins Spiel zurückzukommen.

In der 71. Minute hatte Illibauer noch eine großartige Gelegenheit, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben, als sein Freistoß an die Latte prallte. Kurz darauf traf Eder ebenfalls nur den Pfosten. Die Dominanz der Gastgeber war in dieser Phase des Spiels überwältigend, und die Gäste fanden kein Mittel, den Druck zu mindern.

Die Partie wurde hitziger, und in der 85. Minute sah Wilherings Daniel Knezevic die Gelb-Rote Karte nach einem Frustfoul. Eferding/Fraham spielte die letzten Minuten souverän herunter und ließ keinen Zweifel am verdienten Sieg.

Die letzte Aktion des Spiels war dann der Schlusspfiff in der 94. Minute, der den 3:1-Erfolg von Eferding/Fraham besiegelte. Die Frahamer Fans konnten zufrieden sein, denn ihre Mannschaft hatte eine starke Leistung gezeigt und die Gäste deutlich beherrscht.

