Spannendes Unentschieden zwischen Dionysen/Traun und SV Krenglbach

In der zweiten Runde der 1. Klasse Mitte trafen die ASKÖ Dionysen/Traun und der SV Fenastra Krenglbach aufeinander. Beide Teams lieferten sich ein packendes Duell, das letztlich mit einem gerechten 2:2-Unentschieden endete. Herausragende Akteure waren Dino Huremovic, Luka Bakulic, Jakub Dranga und Gergely Garai, die jeweils für ihre Mannschaften trafen.

Frühe Führung für Dionysen/Traun

Es war ein holpriger Beginn von beiden Teams, den knapp 80 Zuschauer in Dionysen verfolgten. Sonderlich viel tat sich in der Anfangsphase nicht, Chancen waren Mangelware. In der 33. Minute gelang Dino Huremovic der erste Treffer der Partie, als er das Spielgerät vom Kreidepunkt im Netz des SV Krenglbach versenkte – Ursprung des Strafstoßes war ein Angriff, bei dem die Krenglbacher Abwehr glaubte, der gegnerische Angreifer wäre aus einer Abseitsposition gestartet. Diese frühe Führung setzte den Gast aus Krenglbach unter Druck, doch die Gäste zeigten sich unbeeindruckt und kämpften weiter.

Die Spannung steigerte sich weiter, als kurz vor der Halbzeitpause ein kritisches Ereignis eintrat. In der 44. Minute sah Senaid Salihovic von Dionysen/Traun nach einem Handspiel im Strafraum, welches als Torchancenverhinderung gewertet wurde, die rote Karte. Den resultierenden Strafstoß verwandelte Jakub Dranga souverän und glich für den SV Krenglbach aus. Die Krenglbacher hatten somit kurz vor der Pause den wichtigen Ausgleich erzielt und gingen mit einem psychologischen Vorteil in die Kabine.

Ausgleich in der zweiten Halbzeit

Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff schlug Dionysen/Traun erneut zu. Luka Bakulic war wenige Momente nach dem Seitenwechsel auf und davon und erzielte in der 48. Minute das 2:1 für sein Team. Trotz der numerischen Unterlegenheit zeigte Dionysen/Traun großen Kampfgeist und setzte den SV Krenglbach unter Druck.

Doch die Gäste aus Krenglbach ließen sich wieder nicht unterkriegen und kamen nur eine Minute später erneut zurück. In der 49. Minute erzielte Gergely Garai den Ausgleich zum 2:2. Dieses Tor spiegelte die Entschlossenheit und den Willen des SV Krenglbach wider, nicht als Verlierer vom Platz zu gehen.

In der verbleibenden Spielzeit boten beide Teams den Zuschauern weiterhin spannende Momente und Chancen, doch es sollte keinem der beiden Mannschaften mehr gelingen, das Spiel für sich zu entscheiden. Die Abwehrreihen standen stabil, und die Torhüter zeigten starke Paraden, sodass das 2:2 bis zum Schlusspfiff Bestand hatte.

Stimme zum Spiel

Werner Topf (Trainer SV Krenglbach):

„Das war grundlegend kein gutes Fußballspiel. In der Halbzeit glaubten wir dann, dass wir die Überhand gewinnen können durch den Ausschluss. Dann machen wir aber einen gravierenden Fehler und ermöglichen dem Gegner alleine aufs Tor zu laufen. Wir haben dann im Gegenzug das 2:2 gemacht, daraufhin war es ein verkrampfter Versuch, das Spiel noch zu gewinnen. Wir hatten auch die Chancen, der Gegner hatte gegen Ende aber auch eine gute Möglichkeit auf den Siegtreffer. Am Ende war es ein gerechtes Remis und ein Fußballspiel, welches auf der schlechteren Niveauseite war."

1. Klasse Mitte: Dionysen/Traun : Krenglbach - 2:2 (1:1)

49 Gergely Garai 2:2

48 Luka Bakulic 2:1

45 Jakub Dranga 1:1

33 Dino Huremovic 1:0

