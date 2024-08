4:0! Union Pichling lässt Pucking keine Chance

Im Horst Laus Stadion trafen an diesem Samstag die Union Pichling und die Union Pucking aufeinander. Im Frühjahr konnte Pucking das letzte Aufeinandertreffen in der 1. Klasse Mitte mit 2:0 für sich entscheiden, doch diesmal drehten die Gastgeber den Spieß um. Vor etwa 200 Zuschauern, die trotz extremer Hitze ins Stadion gefunden hatten, zeigte die Union Pichling eine eindrucksvolle Leistung und gewann das Spiel souverän mit 4:0.

Gastgeber mit klarer 2:0-Führung

Das Spiel begann mit einem Freistoß für die Union Pucking aus etwa 23 Metern, der jedoch weit daneben ging. In den ersten Minuten dominierten die Pichlinger das Spiel, was sich in mehreren Eckbällen zeigte. Die erste Chance des Spiels hatte Pichling in der 13. Minute, doch der Abschluss blieb erfolglos. Die erste Trinkpause des Spiels fand in der 23. Minute statt, bedingt durch die hohen Temperaturen. Kurz danach, in der 22. Minute, fiel das erste Tor für die Union Pichling durch Moritz Moser, der den Ball gekonnt ins Netz beförderte.

Die Gastgeber erhöhten den Druck und blieben weiterhin die dominierende Mannschaft. In der 32. Minute erzielte Simon Zenger das zweite Tor für die Pichling, was die Mannschaft in eine komfortable Position brachte. Trotz weiterer Chancen und Eckbälle auf beiden Seiten blieb es bis zur Halbzeit beim 2:0. Die Pichlinger gingen verdient mit dieser Führung in die Pause, nachdem sie bis auf die Anfangsminuten klar überlegen waren.

Pichlinger Doppelschlag kurz nach der Pause

Die zweite Halbzeit begann ähnlich dominant für die Union Pichling. Bereits in der 47. Minute erzielte Julian Henebichler das dritte Tor für die Gastgeber. Die Union Pucking kam kaum zu nennenswerten Chancen und musste sich vor allem auf die Verteidigung konzentrieren. Das Spiel wurde phasenweise durch viele Foulspiele und Eckbälle unterbrochen, was dem Spielfluss jedoch keinen Abbruch tat.

In der 52. Minute machte Simon Zenger mit seinem zweiten Tor des Tages den Sack zu und stellte den 4:0-Endstand her. Die Union Pucking hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen und kam lediglich in der 59. Minute zu einer Ecke, die jedoch nicht in ein Tor umgemünzt werden konnte. Ein weiterer Höhepunkt des Spiels war ein Stangenschuss der Pichlinger.

In den letzten Minuten des Spiels blieben größere Höhepunkte aus. Eine zweite Trinkpause und einige Foulspiele prägten die Schlussphase. Schließlich endete das Spiel mit einem deutlichen 4:0-Sieg für die Union Pichling. Ein verdienter Erfolg für die Gastgeber, die an diesem Tag klar die bessere Mannschaft waren.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Thomas Pilz (5665 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Thomas Pilz mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.