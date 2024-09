Last-Minute-Sieg für Wilhering/Mühlbach gegen Marchtrenk Juniors

Details Montag, 02. September 2024 20:31

In einem spannenden Duell der 1. Klasse Mitte (OÖ) setzte sich die SPG Wilhering/Mühlbach in letzter Sekunde mit 1:0 gegen die SC Ebner-Trans Marchtrenk Juniors durch. Das entscheidende Tor fiel in der 89. Minute durch David Engleder, nachdem die Gäste zuvor eine Reihe von Chancen nicht nutzen konnten. Das Spiel war geprägt von intensiven Momenten und einem dramatischen Schlussakt, der die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielt.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Partie zwischen Wilhering/Mühlbach und den Marchtrenk Juniors begann mit hohem Tempo. Bereits in der 8. Minute sorgte Maximilian Eidljörg von der Heimmannschaft für Aufregung, als er nach einer schönen Einzelaktion den Ball an die Stange setzte. Trotz dieser frühen Chance gelang es beiden Mannschaften in der ersten Halbzeit nicht in Führung zu gehen. Wilhering/Mühlbach zeigte sich besonders in der Offensive bemüht, konnte jedoch aus den sich bietenden Gelegenheiten keinen Nutzen ziehen.

Die größte Möglichkeit der ersten Halbzeit hatten die Gäste in der 41. Minute, als Hofmann alleine auf das Tor zulief. Doch Georg Schrammel, der Torhüter von Wilhering/Mühlbach, parierte geschickt und verhinderte so einen möglichen Führungstreffer für die Marchtrenk Juniors. Kurz zuvor in der 37. Minute hatte Leonhardsberger auf Seiten der Heimmannschaft eine gute Gelegenheit, konnte ein Geschenk der Marchtrenker Abwehr jedoch nicht verwerten.

Spannende zweite Halbzeit und Entscheidung in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel flachte das Spiel zunächst etwas ab. Doch in der Schlussphase sollte das Spiel an Spannung zunehmen. In der 78. Minute hatten die Marchtrenk Juniors erneut eine große Chance, doch Sipos verstolperte beim Abschluss und ließ die Möglichkeit zur Führung ungenutzt.

In der 86. Minute mussten die Gäste einen herben Rückschlag hinnehmen, als Mika Sipos nach einer Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Die numerische Unterlegenheit der Marchtrenk Juniors nutzte Wilhering/Mühlbach in der 89. Minute aus, als David Engleder nach einem kurz abgespielten Eckball das entscheidende 1:0 erzielte. Kurz darauf hätte Petro Zavorotny beinahe für die endgültige Entscheidung gesorgt, doch sein Versuch blieb erfolglos.

Mit dem Schlusspfiff in der 93. Minute stand der knappe, aber verdiente Sieg für Wilhering/Mühlbach fest. Die Heimmannschaft konnte sich somit über wichtige drei Punkte freuen, während die Marchtrenk Juniors trotz guter Chancen und einer kämpferischen Leistung mit leeren Händen nach Hause fahren mussten.

Stimme zum Spiel

Alexander Oppolzer (Trainer SPG Wilhering/Mühlbach):

„Für uns war es einfach mal wichtig einen Dreier zu holen. Letzte Woche haben wir eine ganz schlechte Leistung abgerufen gegen Fraham. Uns fehlt bislang ein wenig die Lockerheit, die wir letztes Jahr hatten – vielleicht aufgrund des verpassten Relegationsplatzes. Auch wenn der Siegtreffer spät fiel, war es denke ich verdient. Es haben einige wichtige Spieler gefehlt bislang, die kommen nächste Woche wieder zurück. Wir müssen schauen, dass wir Woche für Woche unsere Leistung abrufen, dann werden wir viele Spiele gewinnen."

1. Klasse Mitte: Wilhering/Mühlb. : SC Marchtrenk Juniors - 1:0 (0:0)

89 David Engleder 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.